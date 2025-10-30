Κατερίνα Διδασκάλου: Διατηρούμαι λαμπερή γιατί δεν κρίνω, πίνω νερό και κάνω καλές σκέψεις

Στην επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Τελευταία Έξοδος – Ρίτα Χέιγουορθ» που πραγματοποιήθηκε στο θέατρο Άνεσις το βράδυ της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου συνάντησε η κάμερα του Buongiorno την Κατερίνα Διδασκάλου.

Η ηθοποιός η οποία μίλησε στους δημοσιογράφους ανέφερε αρχικά: «Αν έκανα έναν απολογισμό της μέχρι τώρα πορείας μου αυτό που θα έλεγα είναι ένα μεγάλο “ευχαριστώ”. Και ως γυναίκα της showbiz, είναι πολύ σημαντικό να συνεχίζεις σε μια ώριμη ηλικία να δουλεύεις το ίδιο καλά, ή περισσότερο καλά. Αυτό είναι μεγάλη ευτυχία», υποστήριξε μεταξύ άλλων η Κατερίνα Διδασκάλου.

Κάπου εκεί… αποκάλυψε και τον λόγο που παραμένει τόσο λαμπερή, αναφέροντας: «Δεν κρίνω, πίνω πολύ νερό και κάνω θετικές σκέψεις».