Καταγγελία από Αρναούτογλου: “Έλα ρε Ελλαδάρα! Στην Αθήνα του 2025 είναι να ντρέπεσαι”

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έκανε το απόγευμα της Τετάρτης 22 Οκτωβρίου μια δημόσια καταγγελία. Ο παρουσιαστής, που περπατούσε κοντά στο Ολυμπιακό Στάδιο, παρατήρησε ότι στον δρόμο είχαν πετάξει διάφορα αντικείμενα, όπως στρώματα, καδρόνια και σκουπίδια.

«Χαίρεται, χαίρεται. Ολυμπιακό Στάδιο. Είπα σήμερα να ξεκινήσω λίγο περπάτημα. Να, τo Ολυμπιακό στάδιο, να εδώ η λεωφόρος Κύμης. Και έτσι όπως περπατάω, ορίστε. Έλα ρε Ελλαδάρα. Έλα ρε Ελλάδα! Έλα, με τα έπιπλά σου. Δηλαδή αν σε αυτό το σημείο, αυτό είναι χωματερή, που απέναντι είναι αυτό το κόσμημα που γίνονται συναυλίες και φαίνεται ότι έχουν πολύ καιρό εδώ και δεν τα μαζεύουν. Τι ψάχνουμε να βρούμε; Δες εδώ, να ντρέπεσαι. Δες εδώ χάλι, να ντρέπεσαι! Στην Αθήνα του 2025. Ούτε ξέρω σε ποιον δήμο ανήκει, ούτε ποιος είναι υπεύθυνος, αλλά ένας δεν περνά κάθε μέρα από εδώ και να πει “τι γίνεται ρε παιδιά; Να πάμε να τα μαζέψουμε”. Καληνύχτα και καλή βραδιά», ανέφερε ο παρουσιαστής στο βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram.