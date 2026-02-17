MENOY

Καπουτζίδης για Akyla: Να γίνουν πραγματικότητα όλα σου τα όνειρα αγαπημένο μου παιδί από τις Σέρρες

O Akylas με το τραγούδι «Ferto» ήταν ο μεγάλος νικητής της λαμπερής βραδιάς του μεγάλου τελικού «Sing for Greece 2026» που παρουσίασε ο Γιώργος Καπουτζίδης και θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Ο ηθοποιός έκανε μια ανάρτηση δείχνοντας την στήριξή του στον Akylas ανεβάζοντας μια φωτογραφία που είναι αγκαλιασμένοι και στη λεζάντα της γράφει : «Να γίνουν πραγματικότητα όλα σου τα όνειρα, αγαπημένο μου παιδί από τις Σέρρες».

