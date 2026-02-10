Καλομοίρα: Η φωτογραφία του συζύγου της που την έκανε έξαλλη – “Τρελάθηκα, έβρισα”

Η Καλομοίρα βρέθηκε την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου καλεσμένη στο «Πρωινό». Η γνωστή τραγουδίστρια, που ζει μόνιμα στην Αμερική με τον σύζυγό της Γιώργο Μπούσαλη και τα τρία τους παιδιά, μίλησε για τη σχέση τους και την καθημερινότητά της.

«Με τον Γιώργο ερχόμασταν στην Ελλάδα 3-4 και μπορεί και 5 φορές τον χρόνο κάποιες φορές. Τώρα ερχόμαστε λίγο πιο σπάνια γιατί έτυχε φέτος να γίνεται ένας χαμός με τα παιδιά και το σχολείο, τα παιδιά πήγαν σε άλλο σχολείο και ήθελε μια προσοχή λίγο στην αρχή. Τα αγόρια είναι 13 και η μικρή είναι 9. Είναι τέλεια που έχω τόσο μεγάλα αγόρια. Το μόνο κακό είναι κάποιες φορές που τους προτείνω να πάμε κάπου και μου λένε όχι γιατί έχουν κανονίσει με τους φίλους τους. Η μικρή είναι πολύ τσαχπίνα. Μοιάζει στον Γιώργο και λίγο σε μένα. Ο Γιώργος έχει πολλές πλευρές. Έχει μια πονηρή πλευρά, και η μικρή έχει πάρει αυτό.

Δεν αφήνω τα παιδιά μου να κάνουν oversleep σε φίλους τους γιατί φοβάμαι. Τα αφήνω μόνο στην ξαδέλφη μου την Ελένη και στην κουνιάδα μου… Έχουν και Έλληνες και Αμερικανούς φίλους», είπε αρχικά η Καλομοίρα.

Και συνέχισε: «Μπορώ να κλέψω για την πιο βλακεία, αλλά και για κάτι σοβαρό. Είμαι ευαίσθητη, αλλά είμαι και δυνατή. Θα το κλάψω αυτό που με στενοχώρησε αλλά μετά θα το πάρω απόφαση. Αν με στεναχωρήσει κάτι που έχει να κάνει με τον Γιώργο, πάω στην πεθερά μου, γιατί τον ξέρει καλά, και της τα λέω όλα. Πάω στο σπίτι της. Εμένα υποστηρίζει. Και στην αδελφή μου και τη μαμά μου, αλλά στην πεθερά μου… Αν νιώθω ότι δε σκέφτομαι καθαρά, πάω σε ψυχολόγο».

Και κατέληξε η Καλομοίρα: «Δεν έχουμε φτάσει ποτέ στον χωρισμό. Μια φορά με είχε στενοχωρήσει, αλλά πρέπει να καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον… Τον συγχωρώ, με συγχωρεί και προχωράμε. Αγαπάω σε αυτόν το ότι με προστατεύει. Νιώθω ασφάλεια. Αυτό που δε μου αρέσει καθόλου είναι ότι δεν έχει τρόπους, είναι απότομος. Με τρελαίνει. Θα τον ρωτήσω αν πάχυνα και θα μου πει, “ναι, γιατί έφαγες το ψωμί”. Δε μπορεί να κάνει λίγο τον Κινέζο; Εγώ είμαι καλύτερη. Αυτός ούτε λίγο και αυτό είναι πάντα θέμα… Τον ζηλεύω.

Μια φορά στην αρχή της σχέσης με στεναχώρησε. Δε θέλω να το θυμηθώ γιατί θα νευριάσω. Ήταν στην αρχή της σχέσης και είδα μια φωτογραφία, ήταν παρέα, αλλά ο τρόπος που ήταν δίπλα της… Έγινα… Τρελάθηκα. Εκεί έβρισα. Ήμουν τόσο θυμωμένη. Από τότε όμως δε μου ξαναέδωσε δικαίωμα. Εκείνος δε ζηλεύει, μόνο στην αρχή γιατί δεν είχε καταλάβει με τη δουλειά που είναι όλοι αυτοί γύρω μου. Τώρα ούτε που τον νοιάζει. Εγώ ζηλεύω. Ο Γιώργος ξέρει ότι είμαι τρελαμένη μαζί του. Και είναι αλήθεια».