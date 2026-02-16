MENOY

Καλομοίρα: Έκλαιγα γιατί έλεγα ότι δε θα κάνω στη ζωή μου αυτό που νόμιζα

THESTIVAL TEAM

Την ψυχή της «άνοιξε» η Καλομοίρα στη διαδικτυακή εκπομπή του Παντελή Τουτουντζή. Ανάμεσα σε άλλα, η δημοφιλής τραγουδίστρια μίλησε για την κατάθλιψη του παρελθόντος, όταν ήρθαν στη ζωή τα δίδυμα παιδιά της.

Φιλοξενούμενη του Παντελή Τουτουντζή η Καλομοίρα εξομολογήθηκε όσα έζησε την περίοδο που της «χτύπησε» την πόρτα η κατάθλιψη.

Μεταξύ άλλων, η γνωστή τραγουδίστρια που ήρθε από την Αμερική στην Ελλάδα, ανέφερε:

«Έφερα στη ζωή τα δίδυμα το 2012, ενώ η κόρη μου γεννήθηκε το 2016. Στην αρχή που έπρεπε να επικεντρωθώ στην οικογένειά μου, είχα κατάθλιψη. Και το έχω ξαναπεί. Κι όταν ήμουν έγκυος, είχα κατάθλιψη. Έκλαιγα γιατί έλεγα ότι δε θα κάνω στη ζωή μου αυτό που νόμιζα και θα πάρω άλλο δρόμο. Λατρεύω τα παιδιά μου και γι’ αυτό νιώθω άνετα να το πω. Γέννησα και ήμουν καταβεβλημένη. Όταν γέννησα, ήμουν λίγο καλύτερα, αλλά επειδή είχα και δίδυμα ήταν δύσκολα. Για τρία χρόνια δυσκολεύτηκα και δεν ”έδεσα” με τα παιδιά αμέσως. Μου πήρε λίγο καιρό, γιατί και τα παιδιά ήταν πρόωρα…».

«Τότε αναρωτιόμουν γιατί δεν ”έδεσα” με τα παιδιά… Χρειάζεσαι τον χρόνο σου… Περίπου για τρία χρόνια, έκλαιγα στην τουαλέτα μόνη μου. Με τα αγόρια μου βγήκε λίγο η μάνα μου. Μετά από μία ηλικία, έγινα η μαμά που ήθελα. Τώρα που μεγαλώνω, απολαμβάνω πιο πολύ την ηλικία που είναι τα παιδιά μου. Μιλάμε με τα αγόρια και με την κόρη μου», συμπλήρωσε.

«Με τον Γιώργο ερχόμασταν στην Ελλάδα 3 – 4 και μπορεί και 5 φορές τον χρόνο κάποιες φορές», είχε πει πρόσφατα η Καλομοίρα, προσθέτοντας: «Τώρα ερχόμαστε λίγο πιο σπάνια, γιατί έτυχε φέτος να γίνεται ένας χαμός με τα παιδιά και το σχολείο, τα παιδιά πήγαν σε άλλο σχολείο και ήθελε μια προσοχή λίγο στην αρχή».

