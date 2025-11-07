Καλλιακμάνης σε Παγώνη: Πρέπει να είσαι ερωτευμένη με τον Άδωνι Γεωργιάδη, η γυναίκα του δεν ξέρω αν ζηλεύει

Η Ματίνα Παγώνη ευχήθηκε χρόνια πολλά στον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ενώ ήταν καλεσμένη στην πρωινή εκπομπή του MEGA ενώ είχε και ένα χιουμοριστικό διάλογο με τον Γιώργο Καλλιακμάνη.

«Υποτίθεται ο φίλος μου ο Χασαπόπουλος θα με κέρναγε γλυκά σήμερα, υποτίθεται από την Ξάνθη», είπε πρώτη η Ματίνα Παγώνη και τότε ο δημοσιογράφος του MEGA της απάντησε: «Συγγνώμη με συγχωρείς, μόνο εμείς θα κερνάμε; Ήταν προχθές τα γενέθλιά μου. Είχα φέρει εδώ ένα τραπέζι γλυκά».

«Δεν τρώω σοκολάτες», πρόσθεσε ακόμη ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος με την Ανθή Βούλγαρη να τον ρωτά: «Από πότε δεν τρως εσύ σοκολάτες;» και εκείνον να απαντά: «Μην αρχίσουμε τώρα. Χρόνια πολλά Σταματίνα».

«Ευχαριστώ και να ευχηθώ στον υπουργό Υγείας για εχθές. Πολύχρονος, να τα εκατοστήσει. Είχε τα γενέθλιά του. Έκανε μια πολύ σεμνή γιορτή με λίγους φίλους»

Στην παρέα τους και σε σύνδεση από τα Βορίζια εντάχθηκε ο Γιώργος Καλλιακμάνης, αναφέροντας: «Χρόνια πολλά Ματίνα μου. Πρέπει να είσαι ερωτευμένη με τον Άδωνι Γεωργιάδη. Η γυναίκα του δεν ξέρω αν ζηλεύει».

Η Ματίνα Παγώνη τότε απάντησε: «Δεν ζηλεύει ποτέ γιατί ξέρει ότι είμαστε φίλοι. Αμέσως να πεις την κακία σου».