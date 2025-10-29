Καίτη Γκρέυ: Η πρώτη αντίδραση του μοναδικού κληρονόμου μετά το άνοιγμα της διαθήκης

Την απόφαση που έλαβε η πολυαγαπημένη του γιαγιά και θρυλική ερμηνεύτρια, Καίτη Γκρέυ, να τον ορίσει μέσω της ιδιόχειρης διαθήκης της ως μοναδικό κληρονόμο της περιουσίας της σχολιάζει ο εγγονός της, Κωνσταντίνος Ηλιάδης.

Μιλώντας στην εφημερίδα Espresso και τον δημοσιογράφο Νίκο Νικόλιζα, ο κληρονόμος της αείμνηστης τραγουδίστριας δηλώνει:

«Είναι για μένα πολύ τιμητικό η γιαγιά μου να αποφασίσει μέχρι και την τελευταία στιγμή της ζωής της να σταθεί για μένα τόσο δίπλα μου, τόσο κοντά μου. Το μόνο που θα μπορούσα να πω είναι πως θα σταθώ αντάξιος της τιμής που μου έκανε και θα τιμώ το όνομά της όσο είμαι στη ζωή.

Για μένα η γιαγιά μου ανέκαθεν υπήρξε και μάνα και πατέρας και ολόκληρη οικογένεια. Ποτέ δεν μαλώσαμε, ποτέ δεν ανταλλάξαμε άσχημες κουβέντες. Ήταν και είναι για μένα τα πάντα και αυτό νομίζω το αναγνώρισε και η ίδια με αυτή την καταλυτική απόφασή της να με επιλέξει. Ό,τι και να πω για τη γιαγιά μου είναι λίγο. Την ευχαριστώ για όλα».

«Θα παρακαλούσα όλες τις πλευρές και όλα τα ΜΜΕ να σεβαστούν την απόφαση της γιαγιάς μου μέσω της διαθήκης της αλλά και της οικογένειάς μας, να μην αναφερθούμε ξανά δημοσίως σε αυτό το λεπτό οικογενειακό θέμα. Κάτι που και η ίδια θα το επιθυμούσε, αν βρισκόταν στη ζωή», σημειώνει κλείνοντας ο Κωνσταντίνος Ηλιάδης.