Καίτη Γκρέυ: Ανοίγει αύριο η διαθήκη της – Πώς θα κινηθεί ο εγγονός της αν δεν είναι κληρονόμος;

Δέκα μήνες μετά τον θάνατό της Καίτης Γκρέυ ανοίγει αύριο (22/10) η διαθήκη της και ο δικηγόρος του Κωνσταντίνου Ηλιάδη, Όθωνας Παπαδόπουλος, μίλησε στη Super Κατερίνα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η πλευρά του Φίλιππου Ηλιάδη προτίθεται να προσβάλλει τη διαθήκη, ενώ ήδη εξετάζεται το ενδεχόμενο να οριστεί γραφολόγος για να επιβεβαιωθεί η γνησιότητα της. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι η διαθήκη ορίζει ως μοναδικό κληρονόμο τον Κωνσταντίνο Ηλιάδη.

«Ζούμε σε μία κοινωνία που ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει όμως υπάρχει κι ένα όριο σε όλα αυτά. Όλοι γνώριζαν ποιος ήταν ο άνθρωπος που της στάθηκε τα τελευταία χρόνια της ζωής της και ποιος αποτελούσε τη μεγάλη της αδυναμία», είπε αρχικά ο δικηγόρος του Κωνσταντίνου Ηλιάδη.

Και πρόσθεσε: «Υπάρχουν πρόσωπα τα οποία αντιδρούν πριν την νόμιμη διαδικασία δημοσιοποίησης της διαθήκης επειδή γνωρίζουν ότι δεν είναι μέσα. Προχωράει κανονικά η διαδικασία με ό,τι προβλέπεται από το νόμο».