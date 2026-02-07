Καινούργιου: Στην Αίγινα για προσκύνημα στον Άγιο Νεκτάριο

Στην Αίγινα ταξίδεψαν σήμερα η Κατερίνα Καινούργιου και ο σύζυγός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, επαναλαμβάνοντας ένα ταξίδι που είχαν κάνει και πέρυσι την ίδια εποχή. Ο προορισμός τους ήταν ξανά το φημισμένο μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου, με το οποίο συνδέεται στενά η οικογένεια του Παναγιώτη.

Η παρουσιάστρια, που διανύει τον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της, είχε αποκαλύψει στην εκπομπή της ότι επιθυμούσε πολύ να προσκυνήσει πριν γεννήσει. Όπως είχε πει, νιώθει ότι «ο Άγιος Νεκτάριος την καλεί», αφού τον βλέπει συχνά στον ύπνο της. Αν και είχε προγραμματίσει να ταξιδέψει την προηγούμενη Κυριακή, ανέβαλε την επίσκεψη λόγω της προειδοποίησης του 112.

Τελικά, η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα, με τον καλό καιρό να τους συνοδεύει και πρώτη τους στάση να είναι, φυσικά, το Ιερό Ησυχαστήριο Αγίας Τριάδος – Αγίου Νεκταρίου.

Ο Άγιος Νεκτάριος θεωρείται από πολλούς θαυματουργός, ειδικά σε θέματα υγείας, ελπίδας και μητρότητας. Πολλές γυναίκες που προσπάθησαν να αποκτήσουν παιδί ή που είχαν δύσκολες εγκυμοσύνες, αποδίδουν σε εκείνον τη βοήθεια και την παρηγοριά που έλαβαν. Στο μοναστήρι συχνά αφήνουν γράμματα, σημειώματα και αφιερώματα, ενώ δεν είναι λίγες οι οικογένειες που αφιερώνουν τα παιδιά τους στον Άγιο ως ένδειξη ευγνωμοσύνης.