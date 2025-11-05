Jim Curtis: Η δήλωση αγάπης στην Jennifer Aniston – “Αν αυτό είναι όνειρο…”

Η Jennifer Aniston δεν είναι η μόνη που νιώθει τυχερή στον έρωτα, καθώς το ίδιο δείχνει να ισχύει και για τον σύντροφό της, τον υπνοθεραπευτή Jim Curtis. Δύο ημέρες αφού η σταρ επισημοποίησε τη σχέση τους στο Instagram, ο Jim Curtis, μοιράστηκε στον προσωπικό λογαριασμό του φωτογραφίες με την Aniston από το πάρτι των 50ών γενεθλίων του. «Αν αυτό είναι όνειρο, δεν θέλω ποτέ να ξυπνήσω.» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του, εκφράζοντας την προσωπική ευτυχία και τον έρωτά του.

Στο άλμπουμ των φωτογραφιών περιλαμβάνονταν αρκετά στιγμιότυπα του Curtis και της Aniston, ξεκινώντας με μια φωτογραφία όπου εκείνη τον αγκαλιάζει από πίσω.



Η σταρ είχε μοιραστεί μια παρόμοια φωτογραφία στο Instagram στις 2 Νοεμβρίου, επιβεβαιώνοντας για πρώτη φορά τη σχέση της με τον υπνοθεραπευτή, με τον οποίο, όπως είχε αποκαλύψει το PEOPLE, είναι σε σχέση από τον Ιούλιο. Στο άλμπουμ του Curtis περιλαμβάνονταν επίσης μια φωτογραφία των δυο τους καθισμένων αντικριστά σε καρέκλες, με μικρόφωνα στα χέρια, όπου εκείνος της χαμογελάει, καθώς και μια πιο τρυφερή στιγμή όπου κάθονται κοντά και ο Curtis έχει το χέρι του πάνω στο πόδι της.

Η ανάρτηση-αφιέρωση της Aniston για τα γενέθλια του συντρόφου της πριν από δύο μέρες προκάλεσε κύμα αγάπης στο διαδίκτυο, με πολλούς διάσημους φίλους της να σχολιάζουν ενθουσιασμένοι.

Πηγή: instyle.gr