Jessie J: Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο έπειτα από ατύχημα

Η Jessie J αποκάλυψε ότι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο για μαγνητική τομογραφία, αφού χτύπησε το κεφάλι της στην οροφή ενός αυτοκινήτου. Σε μια ανάρτηση στο Instagram που κοινοποιήθηκε το Σάββατο, η 37χρονη τραγουδίστρια του “Price Tag” παραδέχτηκε ότι φοβήθηκε πως είχε σπάσει τον αυχένα της, καθώς επιβιβαζόταν σε ένα όχημα για να μεταβεί στην τελευταία της συναυλία στο Πεκίνο.

Αφού μοιράστηκε ένα κλιπ, στο οποίο έλεγε ότι “δεν την πείραζε να στριμωχτεί στο πίσω κάθισμα”, η Jessie δημοσίευσε πλάνα από τη στιγμή που υποβαλλόταν σε μαγνητική τομογραφία στο νοσοκομείο, μετά την πρόσκρουση στην οροφή του αυτοκινήτου.



Ενώ προετοιμαζόταν στα παρασκήνια για την εμφάνισή της, η Jessie – το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Jessica Cornish – εξήγησε την κατάσταση της υγείας της σε μια περαιτέρω ενημέρωση μέσω βίντεο. Η δημιουργός επιτυχιών δήλωσε: «Ναι, απλά δεν μπορώ να κουνήσω το κεφάλι μου. Είμαι εντάξει. Θα χρειαστεί απλώς να πάρω μερικά παυσίπονα και να το ξεπεράσω. Πίστεψα ότι είχα σπάσει τον αυχένα μου, αλλά ευτυχώς όχι. Όμως, έχω χτυπήσει πραγματικά άσχημα τον αυχένα και την πλάτη μου».

Η Jessie έχει εξοικειωθεί υπερβολικά με τις επισκέψεις στα νοσοκομεία το τελευταίο διάστημα, έχοντας υποβληθεί σε δύο επεμβάσεις έπειτα από διάγνωση καρκίνου το 2025. Ο τραυματισμός της έρχεται λίγο μετά τις αποκαλύψεις της για μια ξαφνική αλλαγή στην καριέρα της, καθώς αποκάλυψε τα σχέδιά της να δοκιμαστεί ως κωμικός και ηθοποιός την επόμενη χρονιά, κάνοντας μια στροφή μακριά από τη μουσική.



Η τραγουδίστρια, η οποία διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού πέρυσι, εμφανίστηκε στο podcast “Just As Well” του Women’s Health UK, όπου εξήγησε αναλυτικά τις ελπίδες της για το επόμενο έτος, καθώς και το πώς ο ερχομός του παιδιού της την έκανε να αντιμετωπίσει το ADHD (ΔΕΠΥ).

Αποκαλύπτοντας την επιθυμία της να επεκταθεί στην κωμωδία, η Jessie δήλωσε: «Την επόμενη χρονιά θα ήθελα πολύ να ασχοληθώ με το stand-up. Θα ήθελα να κάνω περισσότερη κωμωδία. Θα ήθελα να παίξω σε ταινία».

Η Jessie έχει ασχοληθεί στο παρελθόν με το μουσικό θέατρο και ρόλους φωνητικής, ξεκινώντας από την παιδική της ηλικία σε παραγωγές όπως το “Whistle Down the Wind” του Andrew Lloyd Webber. Αργότερα εργάστηκε σε ταινίες όπως το “Ice Age: Collision Course”, στην οποία δάνεισε τη φωνή της, αναδεικνύοντας το υπόβαθρό της ως εκπαιδευμένη καλλιτέχνιδα.

Jessie J is rushed to the hospital for an MRI scan after hitting her head on the roof of a car https://t.co/NzvrbOCazq — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 22, 2026

