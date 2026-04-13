Jennifer Lopez: Εκρηκτική εμφάνιση στο Coachella – “Έκλεψε” την παράσταση στο πλευρό του David Guetta

THESTIVAL TEAM

Με μια εντυπωσιακή guest εμφάνιση στο Coachella, στην Καλιφόρνια, η Τζένιφερ Λόπεζ (Jennifer Lopez) κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις και να ξεσηκώσει το κοινό.

Η 56χρονη Λατίνα σταρ ανέβηκε στη σκηνή κατά τη διάρκεια του σετ του David Guetta, παρουσιάζοντας το νέο της τραγούδι «Save Me Tonight», το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα σε συνεργασία με τον διάσημο DJ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που η Λόπεζ εμφανίστηκε στη σκηνή του Coachella, φροντίζοντας να κάνει μια άκρως δυναμική και αξέχαστη είσοδο.

Με ένα αποκαλυπτικό ασημί κορμάκι με βαθιά κοψίματα, μπότες πάνω από το γόνατο και μία εντυπωσιακή γούνα, η σταρ εντυπωσίασε τόσο με την εμφάνισή της όσο και με την εκρηκτική σκηνική της παρουσία, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα από τους χιλιάδες θεατές.

Σε αντίθεση με τον Τζάστιν Μπίμπερ (Justin Bieber), ο οποίος δέχθηκε επικρίσεις για την εμφάνισή του στο φεστιβάλ, η Λόπεζ επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη δυναμική της παρουσία στη μουσική σκηνή, με τα social media να γεμίζουν αποθεωτικά σχόλια.

Παράλληλα, η τραγουδίστρια δεν δίστασε πρόσφατα να απαντήσει και στην κριτική που δέχεται για τις αποκαλυπτικές εμφανίσεις της, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Αν είχατε κι εσείς αυτό το κ@@@@κι, θα ήσασταν κι εσείς γυμνοί».

