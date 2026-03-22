J2US: Ενοχλημένος ο Gio Kay με τον Σταμάτη Φασουλή – “Ξενερώνω με τη φάση σου, μου δίνεις πολύ κακή ενέργεια”

Ενοχλημένος εμφανίστηκε ο Gio Kay με την κριτική του Σταμάτη Φασουλή στο «J2US», αναφέροντας ότι εισπράττει αρνητική ενέργεια από τα σχόλιά του και πως ενοχλείται.

Στο επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 21 Μαρτίου, ο διαγωνιζόμενος ανέβηκε στη σκηνή μαζί με την coach του, Αγγελική Ηλιάδη, ερμηνεύοντας το τραγούδι της Δέσποινας Βανδή και του Mente Fuerte, «Πανσέληνος».

Η διαφωνία προκλήθηκε τη στιγμή που ο Σταμάτης Φασουλής ξεκίνησε την κριτική του, διατυπώνοντας αρνητικά σχόλια για την εμφάνιση του Gio Kay και εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για την ερμηνεία, λέγοντας πως δεν έκανε ραπ: «Δεν ήταν ραπ αυτό, ήταν ραπάρισμα». Ο διαγωνιζόμενος αντέδρασε άμεσα, χωρίς να κρύψει την ενόχλησή του, και λίγο αργότερα απάντησε σε έντονο ύφος: «Δεν μπορείς να μου πεις εμένα τι είναι ραπ, γιατί ασχολούμαι με αυτό χρόνια. Εγώ έρχομαι εδώ και κάθε εβδομάδα ξενερώνω με τη φάση σου. Μου δίνεις πολύ κακή ενέργεια».

Σε συνέχεια, ο Σταμάτης Φασουλής δήλωσε: «Καμία καλοσύνη δεν έχω, ούτε μίσος. Προσπαθώ να είμαι αντικειμενικός και εάν δεν σου αρέσω, μπορώ να μην παρευρίσκομαι στο δικό σου τραγούδι, για να μην σε ξενερώνω. Μπορεί να φταίω εγώ που το λες τόσο άσχημα».

Από τη μεριά της, η Καίτη Γαρμπή αντέδρασε αφού πήρε τον λόγο, στηρίζοντας τον Σταμάτη Φασουλή και υπογραμμίζοντας ότι ο τρόπος με τον οποίο του απευθύνθηκε ο διαγωνιζόμενος ήταν ασεβής. Όπως ανέφερε: «Συνεχίζω να θυμώνω που αυτό το παλικάρι δεν μας σέβεται. Είπε το κομμάτι με σκυφτό κεφάλι και γυρνούσε πίσω από την Αγγελική με το κεφάλι κάτω. Ξέρουμε τι είναι το ραπ, είμαστε καλλιτέχνες. Το παιδί δεν κούνησε τη σκηνή. Ξέρουμε πώς τραγουδάνε οι ράπερ, κουνάνε το σύμπαν. Δεν τραγούδησες έτσι αγόρι μου. Έχω σπαστεί πάρα πολύ και δεν παίρνει κανείς θέση, Αγγελική γιατί δεν παίρνεις θέση;».