Ήβη Αδάμου: Για να επιβιώσεις σε αυτή τη δουλειά θέλει και αλητεία, έχω περάσει πολύ δύσκολα

Την πορεία της στη μουσική βιομηχανία περιέγραψε η Ήβη Αδάμου, τονίζοντας ότι έχει περάσει δύσκολες στιγμές στη μέχρι σήμερα πορεία της.

Η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη το Σάββατο 21 Μαρτίου στην εκπομπή «Αστερόσκονη», όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τις επιλογές που έχει κάνει στην καριέρα της, και την απόφασή της να ασχοληθεί με το λαϊκό τραγούδι.

Όπως εξήγησε η Ήβη Αδάμου, προκειμένου να παραμείνει κανείς στον χώρο της μουσικής και να έχει διάρκεια, απαιτείται ισχυρή και ανθεκτική προσωπικότητα, καθώς, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «υπάρχει αλητεία».

Πιο συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια δήλωσε: «Νιώθω μέσα μου πιο ώριμη και ότι μπορώ να τα διαχειριστώ όλα καλύτερα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πολλά πράγματα γίνονταν απλώς για να γίνουν, άλλα από επιλογή, δοκιμάζεσαι σε αυτή τη δουλειά. Το λαϊκό είναι κάτι που θέλει και ωριμότητα, αλλά επειδή πιστεύω ότι μπορώ να το υποστηρίξω. Είναι αλήθεια ότι θέλει και λίγη αλητεία. Για να επιβιώσεις σε αυτή τη δουλειά και για να υπάρχεις τόσα χρόνια, σίγουρα θέλει και αλητεία. Έχω περάσει πολύ δύσκολα σε αυτή τη δουλειά, σε πολλές φάσεις και παρ’ όλα αυτά, επιμένω γιατί αγαπώ αυτό που κάνω και θα το κάνω με τον δικό μου τρόπο».