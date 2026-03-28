Ιβάν Σβιτάιλο: Δεν ήθελα πάντα να κάνω οικογένεια, ο χωρισμός των γονιών μου άφησε πολλά κενά

Αμφιβολίες για το αν θα ήταν ικανός ως σύζυγος και πατέρας είχε ο Ιβάν Σβιτάιλο, λόγω του υπόβαθρου της οικογένειάς του. Ο χωρισμός των γονιών του και η απουσία του πατέρα του, με τον οποίο δεν είχε σχέση παρά μόνο πριν τον θάνατό του, του δημιούργησαν κενά. Παρόλα αυτά, ο ηθοποιός και χορευτής παντρεύτηκε με την επίσης χορεύτρια Σταυριάνα Γαρνάβου, με την οποία έχει αποκτήσει δύο κόρες.

«Δεν ήθελα πάντα να κάνω οικογένεια γιατί ο ίδιος προέρχομαι από μία οικογένεια που ”έσπασε”. Ο γονείς μου είχαν χωρίσει και αυτό μου άφησε πάρα πολλά κενά. Οπότε φοβόμουν κατά πόσο θα ήμουν ικανός. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν είχα σχέσεις με τον πατέρα μου. Προσπάθησα να τις αποκαταστήσω πριν φύγει από τη ζωή. Δεν μπορείς να τα συμπυκνώσεις όλα. Κάποια πράγματα θέλουν χρόνο για να ειπωθούν και κάποια τραύματα θέλουν χρόνο για να επουλωθούν», επισήμανε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», το Σάββατο 28 Μαρτίου.

Σε ερώτηση αν το η ενασχόληση ενός άντρα με το μπαλέτο, μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση ως προς τη σεξουαλικότητά του, ο ηθοποιός και χορευτής σχολίασε πως αυτό συμβαίνει σε χώρες με έλλειψη παράδοσης και υποδομών, ενώ και εκείνος είχε ακούσει σχόλια. «Σε χώρες χωρίς παράδοση και υποδομές μπερδεύουν το μπαλέτο με τη σεξουαλικότητα. Είναι πολύ ωραίο να είσαι σε έναν χώρο που υπάρχουν τριάντα κορίτσια. Το θυμάμαι από μικρό παιδί εγώ. Δεν βλέπω τίποτα άσχημο εκεί. Και εγώ άκουγα διάφορα, ότι χορευτής σημαίνει ότι κάνεις στριπτίζ ή ότι είσαι ομοφυλόφιλος», πρόσθεσε.

Ιβάν Σβιτάιλο

