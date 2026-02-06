MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ηρώ Σαΐα για Σταύρο Ξαρχάκο: Από τα ωραία πράγματα που υπάρχουν στη σχέση μας είναι ότι δεν παρεμβαίνει στη ζωή μου και στη δουλειά μου

|
THESTIVAL TEAM

Στο πλαίσιο ειδικής παρουσίασης της ΕΡΤ ανακοινώθηκε η έναρξη μιας νέας σειράς οκτώ ντοκιμαντέρ, με τίτλο «Οι κυρίες του ρεμπέτικου» με παρουσιάστρια την Ηρώ Σαΐα. Η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στη σχέση της με τον σύζυγό της Σταύρο Ξαρχάκο.

Η Ηρώ Σαΐα στάθηκε στον στόχο της εκπομπής, υπογραμμίζοντας τη σημασία της γυναικείας παρουσίας στο ρεμπέτικο: «Με αυτή την εκπομπή, αποκαθιστούμε στην πραγματικότητα ένα κομμάτι της ιστορίας που έπρεπε να ειπωθεί, ότι ρεμπέτικο δεν είναι μόνο οι άντρες. Ρεμπέτικο είναι και αυτές οι σπουδαίες κυρίες».

Παράλληλα, σημείωσε πως πρόκειται μόλις για τη δεύτερη τηλεοπτική παρουσίασή της, μετά τους «Θησαυρούς του Πόντου», επίσης στην ΕΡΤ, τονίζοντας ότι η επιλογή της δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από ένα μουσικό ή θεατρικό θέμα: «Κάτι μουσικό θα παρουσίαζα ή κάτι θεατρικό γιατί τα έχω σπουδάσει αυτά, ειδικά δε τη μουσική».

Αναφερόμενη στη στάση του Σταύρου Ξαρχάκου, όταν του μίλησε για την έρευνα γύρω από τις γυναίκες του ρεμπέτικου, αποκάλυψε: «Ότι θα κάνω καλά». Όπως εξήγησε, στη σχέση τους κυριαρχεί ο αμοιβαίος σεβασμός και η μη παρέμβαση στην επαγγελματική πορεία του άλλου: «Ένα από τα ωραία πράγματα που υπάρχουνε στη σχέση μας είναι ότι δεν παρεμβαίνει στη ζωή μου και στη δουλειά μου, όπως και εγώ δεν παρεμβαίνω στη δική του δουλειά».

Ηρώ Σαΐα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χωματερή στον Εύοσμο έχει μετατραπεί σε “νεκροταφείο” στρωμάτων – Δείτε βίντεο

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 12 ώρες πριν

Αίτημα ένταξης της Χαλκιδικής στο Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης για αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Ηρακλής: Απορρίφθηκε η προσφυγή Ευγενίου και Ατλαμάζογλου κατά της ΕΕΑ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Εργασίες τοποθέτησης στηθαίων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανιών – Σε ποια σημεία, για ποιες ημέρες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

Από τα Πεύκα το πρώτο ραντεβού με την Εθελοντική Αιμοδοσία του δήμου Νεάπολης – Συκεών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

“Δεν τον χειρουργούσε κανένας, έπρεπε να μου λένε ευχαριστώ” – Ξεσπά ο καρδιοχειρουργός του Ιπποκράτειου μετά την καταδίκη του για φακελάκι