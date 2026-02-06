Ηρώ Σαΐα για Σταύρο Ξαρχάκο: Από τα ωραία πράγματα που υπάρχουν στη σχέση μας είναι ότι δεν παρεμβαίνει στη ζωή μου και στη δουλειά μου

Στο πλαίσιο ειδικής παρουσίασης της ΕΡΤ ανακοινώθηκε η έναρξη μιας νέας σειράς οκτώ ντοκιμαντέρ, με τίτλο «Οι κυρίες του ρεμπέτικου» με παρουσιάστρια την Ηρώ Σαΐα. Η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στη σχέση της με τον σύζυγό της Σταύρο Ξαρχάκο.

Η Ηρώ Σαΐα στάθηκε στον στόχο της εκπομπής, υπογραμμίζοντας τη σημασία της γυναικείας παρουσίας στο ρεμπέτικο: «Με αυτή την εκπομπή, αποκαθιστούμε στην πραγματικότητα ένα κομμάτι της ιστορίας που έπρεπε να ειπωθεί, ότι ρεμπέτικο δεν είναι μόνο οι άντρες. Ρεμπέτικο είναι και αυτές οι σπουδαίες κυρίες».

Παράλληλα, σημείωσε πως πρόκειται μόλις για τη δεύτερη τηλεοπτική παρουσίασή της, μετά τους «Θησαυρούς του Πόντου», επίσης στην ΕΡΤ, τονίζοντας ότι η επιλογή της δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από ένα μουσικό ή θεατρικό θέμα: «Κάτι μουσικό θα παρουσίαζα ή κάτι θεατρικό γιατί τα έχω σπουδάσει αυτά, ειδικά δε τη μουσική».

Αναφερόμενη στη στάση του Σταύρου Ξαρχάκου, όταν του μίλησε για την έρευνα γύρω από τις γυναίκες του ρεμπέτικου, αποκάλυψε: «Ότι θα κάνω καλά». Όπως εξήγησε, στη σχέση τους κυριαρχεί ο αμοιβαίος σεβασμός και η μη παρέμβαση στην επαγγελματική πορεία του άλλου: «Ένα από τα ωραία πράγματα που υπάρχουνε στη σχέση μας είναι ότι δεν παρεμβαίνει στη ζωή μου και στη δουλειά μου, όπως και εγώ δεν παρεμβαίνω στη δική του δουλειά».