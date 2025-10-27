MENOY

LIFESTYLE

Ιουλία Καλλιμάνη: H πρώτη της αντίδραση μετά το συμβάν με θαμώνα – “Από σένα δέχομαι μαντινάδα”

|
THESTIVAL TEAM

Κατά την άφιξή της στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος”, η κάμερα του «Πρωινού» και ο Γρηγόρης Μπάκας εντόπισαν την Ιουλία Καλλιμάνη.

Ο δημοσιογράφος θέλησε να πάρει μία δήλωση της τραγουδίστριας μετά το επεισόδιο που διαδραματίστηκε με την ίδια και έναν θαμώνα του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανίστηκε στον Βόλο.

Υπενθυμίζεται, ότι ένας θαμώνας επιχείρησε να τραγουδήσει μία μαντινάδα με χυδαίο υβρεολόγιο. Η Ιουλία Καλλιμάνη αντέδρασε άμεσα, με την απάντησή της να γίνεται viral στα social media.

«Καλά είμαι, καλά ψυχούλα μου. Αύριο θα είμαι στην Κω. Είμαι πολύ καλά, εννοείται εντάξει όλα, πιο καλά δεν γίνεται. Δεν υπάρχει γιατί, δεν υπάρχει γιατί! Όλα καλά Γρηγόρη μου. Όχι μωρέ, έλα σταμάτα, σε αγαπώ πολύ. Από σένα δέχομαι μαντινάδα», είπε στην κάμερα του ΑΝΤ1 η Ιουλία Καλλιμάνη.

Δείτε το βίντεο

Ιουλία Καλλιμάνη

