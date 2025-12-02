Ιωάννης Παπαζήσης: Ο γιος μου, ο Ιάσονας, είναι ο καλύτερος φίλος που είχα ποτέ

Ο Ιωάννης Παπαζήσης βρέθηκε καλεσμένος στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και στην εκπομπή «The 2Night Show», τα μεσάνυχτα της Δευτέρας. Ο γνωστός πρωταγωνιστής γιόρτασε στον αέρα τα 20 χρόνια τηλεόρασης και εξομολογήθηκε πότε άρχισε να λέει «όχι» σε σειρές, πώς άλλαξε η σχέση του με την τέχνη και τι του μαθαίνει ο γιος του.

«Κλείνω 20 χρόνια τηλεόραση και πάνω από 21 χρόνια στη δουλειά. Έχω κάνει περισσότερες από 20 σειρές. Από το 2012 ξεκίνησα να λέω “όχι”. Επί επτά χρόνια, όταν βγήκα από τη σχολή, η τηλεόραση ήταν σε μια πολύ μεταβατική φάση: πολλά projects, μεγάλα budget, πολλά λεφτά. Δεν μπορούσα να αρνηθώ.

Το 2012 κατάλαβα ότι θέλω να επιβάλλω εγώ αυτό που έχω ως δική μου τέχνη, να δείξω ποιος πραγματικά είμαι. Στερήθηκα χρήματα, αλλά έκανα πράγματα που γούσταρα. Δεν πιστεύω στη λέξη ‘καριέρα’. Πιστεύω στο ταξίδι του ηθοποιού, στο προσωπικό ταξίδι. Εκεί έχει το ενδιαφέρον.

Ο γιος μου, ο Ιάσονας, είναι ο καλύτερος φίλος που είχα ποτέ. Τον έχω μεγαλύτερη ανάγκη από ποτέ. Πριν δύο χρόνια, στις πρόβες για τον “Βόυτσεκ”, η ένταση είχε χτυπήσει κόκκινο. Ο σκηνοθέτης ρώτησε τον Ιάσονα τι δεν πάει καλά και εκείνος είπε: “Δεν παίζει ο Donald”.

Εκεί κατάλαβα ότι έχουμε ξεχάσει τη χαρά της ιστορίας, το παιχνίδι, την παιδικότητα. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο μάθημα που μου έχει δώσει. Από τότε βλέπω αλλιώς τα πράγματα, πιο καθαρά, πιο ουσιαστικά».