Ιωάννης Απέργης: Ψάχνομαι συνέχεια για τον ρόλο του πατέρα, ένιωθα μήπως δεν έχω τα φόντα να περάσω σωστές βάσεις στα παιδία μου

Με αφορμή τη νέα κινηματογραφική τους ταινία, ο Ιωάννης Απέργης και ο Κωνσταντίνος Μουσουλής παραχώρησαν συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής Weekend Live όπως είδαμε, το μεσημέρι της Κυριακής, στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

Μάλιστα, ο γνωστός ηθοποιός μίλησε τόσο για την προσωπική του ζωή και τη σχέση με την Κατερίνα Νικοδήμα όσο και για τα social media ενώ ο σκηνοθέτης αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να δημιουργήσει και ο ίδιος στο μέλλον τη δική του οικογένεια.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ιωάννης Απέργης επισήμανε αρχικά πως “έγινα γνωστός από το διαδίκτυο γιατί έκανα μιμήσεις και πήγαιναν στις οντισιόν και επειδή δεν ήμουν γνωστός, ήμουν ένας άνθρωπος που είχε τελειώσει Δραματική Σχολή. Το πάλευα δέκα χρόνια να μπω σε δουλειά, αλλά μετά έχεις ένα δίλημμα, να μπω στα social ή θα προσπαθήσω να με προβάλλω από τη δουλειά μου; Ήθελα να είμαι αυτό που σπούδασα, ηθοποιός”.

“Ψάχνομαι συνέχεια για τον ρόλο του πατέρα. Στις αρχές ένιωθα μήπως δεν έχω τα φόντα να τους τα περάσω; Η μόρφωση δεν είναι στα σχολεία, είναι στην καθημερινότητα, πώς θα το κάνεις να μιλά όμορφα το παιδί στη γειτονιά. Η σύζυγός μου είναι βράχος”.

“Στο κομμάτι της οικογένειας παίζουν ρόλο πολύ τα social media, έχουν δημιουργήσει μια ατομική προσέγγιση του κάθε ατόμου. Είναι πιο πολύ το εγώ χωρίς το μαζί” υπογράμμισε, παράλληλα, ο σκηνοθέτης Κωνσταντίνος Μουσουλής στην ψυχαγωγική εκπομπή του Δημήτρη Πανόπουλου και της Μάρτζυς Λαζάρου στον ΣΚΑΪ.