Ιωάννα Τούνη: Το νέο μήνυμα μετά την σύλληψή της – “Μια μέρα καταδίκη, την επόμενη μπουζούκια, αυτή είναι η δικαιοσύνη στη χώρα μας”

Με μία νέα περιπέτεια βρέθηκε αντιμέτωπη η Ιωάννα Τούνη, καθώς συνελήφθη στα όρια του αυτοφώρου, μετά από μήνυση που υπέβαλε σε βάρος της ο ένας από τους καταδικασθέντες για την υπόθεση του revenge porn.

Υπενθυμίζεται ότι η Ιωάννα Τούνη δέχτηκε μήνυση από τον ένα εκ των δυο ανδρών, καθώς δημοσίευσε στα social media βίντεό του με το πρόσωπό του και το όνομά του.

Τελικά, μετά την απολογία της στον εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη και επέστρεψε στο σπίτι της έχοντας στο πλευρό της τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Η Ιωάννα Τούνη δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα λεπτομερώς, ωστόσο κάνει repost προφίλ που την υποστηρίζουν στα social media.

Το μεσημέρι της Κυριακής (05/04), η Ιωάννα Τούνη θέλησε να ανεβάσει σε story της την εξής φράση: «Μια μέρα καταδίκη. Την επόμενη μπουζούκια… Στην χώρα μας αυτή είναι η δικαιοσύνη…».

