Ιωάννα Τούνη: Το νέο μήνυμα για τον σύντροφό της – “Νομίζω μου αξίζει να πάω μια φορά ταξίδι χωρίς να πληρώνω εγώ”

Ένα νέο μήνυμα δημοσίευσε στα social media η Ιωάννα Τούνη για τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη.

Το ζευγάρι βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα στην Σαουδική Αραβία, σε ένα ταξίδι που έκανε δώρο στην influencer ο σύντροφός της.

Μάλιστα, αφού πρώτα πέρασαν μερικές ημέρες στο Ριάντ, από χθες (08/02) βρίσκονται στην Αλ-Ούλα αφού η ίδια η Ιωάννα είχε πει ότι το ταξίδι δεν θα έχει μόνο έναν προορισμό.

Η influencer, είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media και ανεβάζει βίντεο στο ΤikTok από τα μέρη που επισκέπτονται.

Σε ένα από αυτά, αναφέρει: «Να έχεις λεφτά για όποιο ταξίδι θέλεις, αλλά να μην τα ξοδεύεις γιατί σε πηγαίνει ταξίδι το αγόρι σου με τα δικά του» και στη λεζάντα συμπληρώνει: «Επιτέλους! Νομίζω μου αξίζει να πάω μια φορά ταξίδι στη στη ζωή μου χωρίς να πληρώνω εγώ».

Δείτε το: