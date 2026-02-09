MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Το νέο μήνυμα για τον σύντροφό της – “Νομίζω μου αξίζει να πάω μια φορά ταξίδι χωρίς να πληρώνω εγώ”

|
THESTIVAL TEAM

Ένα νέο μήνυμα δημοσίευσε στα social media η Ιωάννα Τούνη για τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη.

Το ζευγάρι βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα στην Σαουδική Αραβία, σε ένα ταξίδι που έκανε δώρο στην influencer ο σύντροφός της.

Μάλιστα, αφού πρώτα πέρασαν μερικές ημέρες στο Ριάντ, από χθες (08/02) βρίσκονται στην Αλ-Ούλα αφού η ίδια η Ιωάννα είχε πει ότι το ταξίδι δεν θα έχει μόνο έναν προορισμό.

Η influencer, είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media και ανεβάζει βίντεο στο ΤikTok από τα μέρη που επισκέπτονται.

Σε ένα από αυτά, αναφέρει: «Να έχεις λεφτά για όποιο ταξίδι θέλεις, αλλά να μην τα ξοδεύεις γιατί σε πηγαίνει ταξίδι το αγόρι σου με τα δικά του» και στη λεζάντα συμπληρώνει: «Επιτέλους! Νομίζω μου αξίζει να πάω μια φορά ταξίδι στη στη ζωή μου χωρίς να πληρώνω εγώ».

Δείτε το:

@j.touni 🫠❤️ εεεεεε ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ! Νομίζω μου αξίζει να πάω μια φορά ταξίδι στην ζωή μου χωρίς να πληρώνω εγώ 🫶🏼🫶🏼🫶🏼 #φοργιου #μπεςφοργιου #jtouni ♬ original sound – prodpoodee

Ιωάννα Τούνη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Απρόοπτο για την Cardi B: Έπεσε στο έδαφος, ενώ χόρευε με ρομπότ – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Κρήτη: Έβρισε και γρονθοκόπησε την 60χρονη μητέρα του στο κομμωτήριό της

ΥΓΕΙΑ 3 ώρες πριν

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός RSV: Πότε να πάτε το παιδί στον γιατρό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Καλαφάτης: Στηρίζουμε κάθε προσπάθεια που ενισχύει την ποιότητα ζωής των πολιτών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Πέλλα: Τον τσάκωσαν με πιστόλι στη μηχανή του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Καυγάς οδηγού λεωφορείου των ΚΤΕΛ Χαλκιδικής με επιβάτιδα, δεν συνέχισε το δρομολόγιο – Βίντεο