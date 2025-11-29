Ιωάννα Τούνη: Το μήνυμα μετά τη νέα διακοπή της δίκης για το revenge porn – “Δεν παλεύω μόνο για μένα πια”

Με ένα μακροσκελές και φορτισμένο συναισθηματικά μήνυμα στα social media, η Ιωάννα Τούνη θέλησε να μιλήσει για τη νέα διακοπή της δίκης που αφορά την υπόθεση revenge porn, περιγράφοντας την ψυχολογική εξάντληση που βιώνει εδώ και χρόνια, αλλά και τη βαθύτερη ανάγκη να συνεχίσει να παλεύει όχι μόνο για τον εαυτό της, αλλά και για κάθε γυναίκα που έχει βιώσει ή μπορεί να βιώσει κάτι αντίστοιχο.

Μέσα από την ανάρτησή της, η Ιnstagrammer μοιράστηκε τις σκέψεις και τους φόβους της, στέλνοντας ταυτόχρονα ένα μήνυμα στήριξης σε όλες τις γυναίκες που παλεύουν με παρόμοιες εμπειρίες.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε ξανά στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενη από τον δικηγόρο της, Μιχάλη Δημητρακόπουλο, και τη στενή φίλη της, Στέλλα Πάσσαρη. Στο πλευρό της βρισκόταν και ο νέος της σύντροφος, καθώς εξελισσόταν η διαδικασία για την πολύκροτη υπόθεση του revenge porn. Ωστόσο, η δίκη διεκόπη εκ νέου και ορίστηκε να συνεχιστεί στις 23 Ιανουαρίου 2026. Μετά το πέρας της διαδικασίας, η Ιωάννα Τούνη αποχώρησε από την πίσω έξοδο του δικαστηρίου, προκειμένου να αποφύγει τις κάμερες και τους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο σημείο.

Το Σάββατο 29 Νοεμβρίου, η ίδια επέλεξε να μιλήσει δημόσια για όσα βιώνει εδώ και χρόνια, περιγράφοντας πόσο επίπονη είναι αυτή η διαδρομή και πόσο βαθιά την έχει σημαδέψει.

Στην ανάρτησή της στο Instagram, έγραψε: «Χθες ήταν μια -ακόμη- πολύ δύσκολη ημέρα για εμένα. Ημέρα δίκης! Μια δίκη που περίμενα πάνω από 8 χρόνια… και όμως δεν φανταζόμουν πόσο θα με τσακίσει! Μπήκα μόνη μου σε μια τεράστια αίθουσα, απέναντι στους κατηγορούμενους, την έδρα… Μάρτυρες να μπαίνουν ένας ένας, φωνές, ένταση, δάκρυα. Αλήθειες να διαστρεβλώνονται. Κι εγώ εκεί. Να ακούω, να σφίγγω ξανά τα δόντια για να μη λυγίσω. Και στο τέλος; Η δίκη διακόπηκε. Πάλι! Μεταφέρθηκε λοιπόν για τις 23 Ιανουαρίου… Οπότε πάμε ξανά. Και άλλη υπομονή. Κι άλλη δύναμη! Εύχομαι μόνο να τελειώσει όλο αυτό όσο πιο γρήγορα γίνεται και να μπορέσω επιτέλους να ανασάνω».

Στη συνέχεια, η Ιωάννα Τούνη μίλησε ανοιχτά για το τραύμα που κουβαλά εδώ και χρόνια, επισημαίνοντας ότι το πιο σκληρό δεν ήταν μόνο η διαρροή του βίντεο, αλλά το γεγονός ότι χρειάστηκε να απολογείται για κάτι στο οποίο ήταν ξεκάθαρα το θύμα. «Αυτό που με διαλύει όμως πραγματικά… Δεν είναι μόνο ότι ένα βίντεο, τραβηγμένο παρά τη θέλησή μου, χωρίς να ξέρω, χωρίς να δώσω άδεια, κυκλοφόρησε παντού… σε sites, περιοδικά, εφημερίδες, σε όλη την Ελλάδα – σαν να ήμουν ακόμη ένα “hot κουτσομπολιό” και όχι ένας άνθρωπος που βιάστηκε ψυχικά. Αυτό που με διαλύει είναι ότι για χρόνια αναγκάστηκα να απολογούμαι για την κακοποίησή μου. Να πρέπει να αποδεικνύω μέχρι σήμερα ότι δεν έφταιγα εγώ. Να εξηγώ ξανά και ξανά κάτι που θα έπρεπε να είναι τόσο ξεκάθαρο, ότι ήμουν το θύμα», έγραψε.

Στη συνέχεια, έθεσε το ερώτημα για το τι συμβαίνει σε γυναίκες που δεν έχουν φωνή, δημόσιο λόγο ή οικονομική δυνατότητα, όταν ακόμη και η ίδια δυσκολεύεται να βρει δικαίωση. «Όταν οκτώ χρόνια μετά, δεν έχω ακόμη δικαιωθεί… Όταν υπάρχει ακόμη ερωτηματικό για το αν είμαι το θύμα ή ο θύτης… Αναρωτιέμαι πραγματικά τι ελπίδα έχει μια κοπέλα 18 χρονών, που ζει σε μια μικρή πόλη, στο σπίτι των γονιών της, χωρίς οικονομική δυνατότητα, χωρίς ψυχική δύναμη, χωρίς φωνή;», ανέφερε.

Ξεκαθάρισε επίσης, ότι ο αγώνας της πλέον ξεπερνά τα προσωπικά της όρια και αποκτά μια συλλογική διάσταση. «Αν εγώ, με τον δημόσιο λόγο που θεωρητικά έχω, με την “επιρροή”, με τα μέσα, με τον κόσμο που με στηρίζει, ακόμη παλεύω να αποδείξω το αυτονόητο, ότι είμαι το θύμα τότε τι γίνεται με όλες αυτές τις κοπέλες που δεν έχουν τίποτα να τις προστατεύσει; Που δεν ξέρουν πού να απευθυνθούν; Που φοβούνται ότι δεν θα τις πιστέψει κανείς; Δεν παλεύω μόνο εγώ για μένα πια», σημείωσε.

Κλείνοντας, η Ιωάννα Τούνη έστειλε ένα μήνυμα προς όσους θεωρούν ότι μπορούν να παραβιάζουν, να εκθέτουν και να κακοποιούν γυναίκες χωρίς συνέπειες, μιλώντας ξεκάθαρα για βία: «Δεν παλεύω λοιπόν μόνο για τον εαυτό μου. Παλεύω για την κανονικότητα που πρέπει να υπάρχει. Για την αξιοπρέπεια που καμία γυναίκα δεν πρέπει να χάνει. Για την αλήθεια που δεν πρέπει να χρειάζεται να αποδεικνύεται ξανά και ξανά μέχρι εξάντλησης. Ελπίζω πραγματικά κάθε διεστραμμένος άνθρωπος που θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να παραβιάσει έτσι μια γυναίκα, να εκμεταλλευτεί την εμπιστοσύνη της, να την εκθέσει, να της καταστρέψει την ψυχή… Να δει αυτή την υπόθεση και να φοβηθεί. Να καταλάβει ότι αυτές οι πράξεις δεν είναι “λάθη”. Είναι βία. Είναι έγκλημα! Και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, καμία άλλη γυναίκα να μη ζήσει αυτό που έζησα εγώ».