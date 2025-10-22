MENOY

Ιωάννα Τούνη: Τα λουλούδια που της έστειλε ο σύντροφός της, Ρόμπι – Δείτε τη φωτογραφία

Η Ιωάννα Τούνη δεν σταματά να μας δείχνει πόσο όμορφα βιώνει την προσωπική της ευτυχία, αυτή τη φορά μέσα από μια ιδιαίτερα ρομαντική χειρονομία του συντρόφου της, Ρόμπι.

Η influencer και επιχειρηματίας δημοσίευσε μια νέα φωτογραφία στα Instagram stories της, στην οποία φαίνεται να ποζάρει με ένα εντυπωσιακό μπουκέτο από ροζ τουλίπες.

Η Ιωάννα Τούνη συνόδευσε το story της με μια διακριτική κόκκινη καρδούλα emoji και το γράμμα “R.”, μια σαφής αναφορά στον αγαπημένο της, Ρόμπι.

Η σχέση τους φαίνεται να πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο, με μικρές καθημερινές κινήσεις που το αποδεικνύουν. Η ίδια άλλωστε, φροντίζει να μοιράζεται με τους ακολούθους της στιγμές από την καθημερινότητά της.

Υπενθυμίζεται πως πριν από λίγες ημέρες η Ιωάννα Τούνη μίλησε πρώτη φορά δημόσια για τον νέο της σύντροφο, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως ήταν ο εφηβικός της έρωτας.

Δείτε παρακάτω τη φωτογραφία που δημοσίευσε:

Ιωάννα Τούνη

