Ιωάννα Τούνη: Στο γήπεδο με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη – “Δεν μιλιέται”

Μία από τις πιο ωραίες περιόδους στην προσωπική της ζωή περνά η Ιωάννα Τούνη στο πλευρό του συντρόφου της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, ή αλλιώς Ρόμπι.

Το ζευγάρι έκλεισε πριν λίγες ημέρες έναν χρόνο σχέσης και το γιόρτασε με ένα ταξίδι στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

H Ιωάννα Τούνη είναι όπως πάντα ιδιαίτερα ενεργή στα social media και το απόγευμα της Παρασκευής 6 Φεβρουαρίου, αποκάλυψε στους διαδικτυακούς της ακολούθους πού πήγε με τον σύντροφό της και γιατί εκείνος απογοητεύτηκε, με αποτέλεσμα να… «μη μιλιέται».

Πιο συγκεκριμένα, η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης πήγαν για να παρακολουθήσουν από κοντά τη μεγάλη ποδοσφαιρική αναμέτρηση της Αλ Νασρ με την Αλ Ιτιχάντ.

Ο σύντροφος της Ιωάννας Τούνη πίστευε πως θα δει από κοντά τον Κριστιάνο Ρονάλντο να παίζει, ωστόσο όταν κατάλαβε πως ο Πορτογάλος σούπερ σταρ δεν θα αγωνιστεί, απογοητεύτηκε.

Δείτε τα βίντεο: