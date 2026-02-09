MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Που την πήγε τελικά ο Ρομπέρτο και πόσο του κοστίζει η βραδιά;

|
THESTIVAL TEAM

Από το Ριάντ στη Σαουδική Αραβία ξεκίνησε το ταξίδι έκπληξη που ετοίμασε ο Δημήτρης Ρομπέρτο Σπυριδωνίδης στην Ιωάννα Τούνη για την επέτειό τους για τον έναν χρόνο που είναι μαζί. Και μπορεί να την…έσυρε στο γήπεδο για να δει αγώνα του Christiano Ronaldo και να μη μιλιόταν μετά που εκείνος δεν έπαιξε τη συγκεκριμένη μέρα, αλλά χθες την αποζημίωσε.


Γιατί ο τελικός τους προορισμός ήταν ένα ξενοδοχείο που η influencer και επιχειρηματίας, όπως αποκάλυψε η ίδια, ονειρευόταν χρόνια να πάει. Το Our Habitas AlUla είναι ένα πολυτελές εστιατόριο ξενοδοχείο/θέρετρο 5 αστέρων (resort) μόνο για ενήλικες που βρίσκεται στην περιοχή Ashar Valley κοντά στην αρχαία πόλη AlUla στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία.


Mια περιοχή γνωστή για τα εκπληκτικά φυσικά τοπία με κόκκινες πετρώδεις κοιλάδες, φαράγγια και αρχαιολογικά μνημεία. Το resort είναι ενσωματωμένο μέσα στην εντυπωσιακή φύση της κοιλάδας Ashar, ανάμεσα σε ψηλούς βραχώδεις σχηματισμούς και οάσεις με φοίνικες.


Το ζευγάρι πέταξε από το Ριάντ προς τα εκεί νωρίς το πρωί χθες.


Με την Ιωάννα να παθαίνει όπως η ίδια είπε κάνοντας room tour πολλαπλά εγκεφαλικά όταν συνειδητοποίησε που βρίσκονται και τι έκπληξη της έκανε ο καλός της.


Ο Δημήτρης έκλεισε για εκείνους την Canyon Villa -τη μικρότερη από τις δύο που διαθέτει το resort- και απ’ ότι είδαμε το κόστος της είναι (για αρχές Μαρτίου) στα 820 Ευρώ η βραδιά με πρωινό. Και είναι αυτή.


Φυσικά έχει spa, γυμναστήριο, εκλεκτό εστιατόριο και πισίνα υπερχείλισης με θέα την απεραντοσύνη της ερήμου.

@j.touni AlUla habitats ΔΕΝ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΩΩΩΩ! Η καλύτερη έκπληξη που μου έχουν κάνει ποτέ 🥹🥹🥹 θα κλάψωωωω🥹 #alula #roomtour #φοργιου ♬ original sound – Ioanna Touni

Πηγή: womenonly.gr

Ιωάννα Τούνη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 14 ώρες πριν

Γιώργος Καπουτζίδης στην ΕΡΤ: Τέταρτο κανάλι είναι αυτό, που βρίσκομαι, στην ίδια σεζόν

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Ο Πρόεδρος της Ρουμανίας για την ελληνική γλώσσα: Θεμέλιο της δημοκρατίας και του πολιτισμού

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Πλεύρης για τους ακτιβιστές που ζήτησαν να δουν παιδιά από το ναυάγιο στη Χίο: “Αρκετά με τις προκλήσεις άεργων αλληλέγγυων”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Καλλιθέα: Οι γιατροί έδωσαν μάχη επί 40 λεπτά για να επαναφέρουν το κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι – Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας της

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

“Μπηχτή” Πανσερραϊκού για ΑΕΚ: “Το… ευ αγωνίζεσθαι φάνηκε”

MEDIA NEWS 50 λεπτά πριν

Μπέττυ Μαγγίρα: Πολλά από αυτά που θα πούμε και θα κάνουμε στη σκηνή της Eurovision θα συζητηθούν