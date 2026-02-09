Ιωάννα Τούνη: Που την πήγε τελικά ο Ρομπέρτο και πόσο του κοστίζει η βραδιά;

Από το Ριάντ στη Σαουδική Αραβία ξεκίνησε το ταξίδι έκπληξη που ετοίμασε ο Δημήτρης Ρομπέρτο Σπυριδωνίδης στην Ιωάννα Τούνη για την επέτειό τους για τον έναν χρόνο που είναι μαζί. Και μπορεί να την…έσυρε στο γήπεδο για να δει αγώνα του Christiano Ronaldo και να μη μιλιόταν μετά που εκείνος δεν έπαιξε τη συγκεκριμένη μέρα, αλλά χθες την αποζημίωσε.



Γιατί ο τελικός τους προορισμός ήταν ένα ξενοδοχείο που η influencer και επιχειρηματίας, όπως αποκάλυψε η ίδια, ονειρευόταν χρόνια να πάει. Το Our Habitas AlUla είναι ένα πολυτελές εστιατόριο ξενοδοχείο/θέρετρο 5 αστέρων (resort) μόνο για ενήλικες που βρίσκεται στην περιοχή Ashar Valley κοντά στην αρχαία πόλη AlUla στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία.



Mια περιοχή γνωστή για τα εκπληκτικά φυσικά τοπία με κόκκινες πετρώδεις κοιλάδες, φαράγγια και αρχαιολογικά μνημεία. Το resort είναι ενσωματωμένο μέσα στην εντυπωσιακή φύση της κοιλάδας Ashar, ανάμεσα σε ψηλούς βραχώδεις σχηματισμούς και οάσεις με φοίνικες.



Το ζευγάρι πέταξε από το Ριάντ προς τα εκεί νωρίς το πρωί χθες.



Με την Ιωάννα να παθαίνει όπως η ίδια είπε κάνοντας room tour πολλαπλά εγκεφαλικά όταν συνειδητοποίησε που βρίσκονται και τι έκπληξη της έκανε ο καλός της.



Ο Δημήτρης έκλεισε για εκείνους την Canyon Villa -τη μικρότερη από τις δύο που διαθέτει το resort- και απ’ ότι είδαμε το κόστος της είναι (για αρχές Μαρτίου) στα 820 Ευρώ η βραδιά με πρωινό. Και είναι αυτή.



Φυσικά έχει spa, γυμναστήριο, εκλεκτό εστιατόριο και πισίνα υπερχείλισης με θέα την απεραντοσύνη της ερήμου.

Πηγή: womenonly.gr