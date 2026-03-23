Ιωάννα Τούνη: “Πώς νιώθεις στα 32 όταν έχεις μάθει να αγαπάς τον εαυτό σου” – Η ανάρτηση στο TikTok

Ιδιαίτερα δραστήρια στο Tik Tok εμφανίζεται το τελευταίο διάστημα η Ιωάννα Τούνη, επιλέγοντας να μοιράζεται με το κοινό της στιγμές από την καθημερινότητά της μέσα από πιο ανάλαφρα και χιουμοριστικά βίντεο.

Σε μια από τις πρόσφατες αναρτήσεις της, ωστόσο, η γνωστή influencer αποφάσισε να υιοθετήσει έναν πιο προσωπικό τόνο, μιλώντας ανοιχτά για τη διαδρομή της μέχρι σήμερα και όσα έχει καταφέρει. Παράλληλα, δεν δίστασε να απαντήσει σε όσους την επικρίνουν, αφήνοντας να εννοηθεί πως η αρνητική τους στάση πηγάζει από τη δική τους ανικανοποίητη πορεία.

«Πώς νιώθεις στα 32 όταν έχεις μάθει να αγαπάς τον εαυτό σου, μεγαλώνεις το πιο γλυκό μωρό του κόσμου, έχεις έναν υπέροχο σύντροφο, οι κολλητοί σου στέκονται σαν αληθινή οικογένεια, γυμνάζεσαι και προσέχεις την υγεία σου, έχεις δική σου επιτυχημένη εταιρία ρούχων, ετοιμάζεις νέα επιχειρηματικά projects, κάνεις επενδύσεις στο real estate λες και παίζεις monopoly, δεν σε νοιάζει καν το bank account σου, η μισή Ελλάδα σε αγαπάει και η άλλη μισή σε μισεί γιατί δεν έχει τα παραπάνω».

«Υπάρχει άλλος λόγος που ενώ δεν ενοχλώ ποτέ κανέναν, είμαι το most loved αλλά παράλληλα hated άτομο στα social;».

