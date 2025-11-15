MENOY

Ιωάννα Τούνη: Οι τρυφερές στιγμές με τον γιο της – Έπαιξε ποδόσφαιρο, έκανε τραμπάλα και χόρεψε στους ρυθμούς της φλογέρας του

THESTIVAL TEAM

Η Ιωάννα Τούνη εκτός από επιχειρηματίας και επιτυχημένη influencer είναι πάνω από όλα μία στοργική μητέρα, η οποία λατρεύει να περνάει χρόνο με τον μονάκριβο γιο της, Πάρη, καρπό του άλλοτε έρωτά της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Μάλιστα, καθώς λατρεύει να μοιράζεται στιγμές τους με τους διαδικτυακούς της φίλους, το βράδυ της Παρασκευής (14/11) ανέβασε υλικό από τα… αγορίστικα παιχνίδια που «αναγκάστηκε» να παίξει μαζί του.

Μάλιστα, η Ιωάννα Τούνη τόνισε ότι λατρεύει τα γυναικεία παιχνίδια, αλλά του Πάρη του αρέσουν οι μάχες και το ποδόσφαιρο.

«Δεν έχω χειρότερο από “αγορίστικα” παιχνίδια. Θα μπορούσα ευχαρίστως να πίνουμε τσάι και να χτενίζουμε κούκλες… Δεν αντέχω άλλες μάχες, νίντζα, δεινόσαυρους και μπάλα», έγραψε σε μία ανάρτηση, μοιράζοντας ταυτόχρονα ένα βίντεο στο οποίο παίζει ποδόσφαιρο με τον γιο της.

Επίσης, το βράδυ της Παρασκευής η Ιωάννα Τούνη ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο ο Πάρης παίζει φλογέρα κι εκείνη χορεύει.

«Τι άλλο θα κάνουμε σήμερα σε αυτό το σπίτι», έγραψε στο σχετικό βίντεο.

Παράλληλα, το μεσημέρι του Σαββάτου, μαμά και γιος αποφάσισαν να βγουν βόλτα στην ηλιόλουστη Θεσσαλονίκη. Έτσι επισκέφθηκαν μία παιδική χαρά μαζί με μία φίλη της Ιωάννας Τούνη.

Η γνωστή influencer εκεί έγινε και πάλι παιδί και έκανε τραμπάλα με τον μικρούλη.

Ιωάννα Τούνη

