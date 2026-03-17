Ιωάννα Τούνη: Ο 3χρονος γιος της, Πάρης, ξεκίνησε μαθήματα ιππασίας – Δείτε βίντεο

Νέο χόμπι απέκτησε η Ιωάννα Τούνη, η οποία αποκάλυψε ότι σκοπεύει να ξεκινήσει μαθήματα ιππασίας για να παρακολουθεί μαζί με τον 3 ετών γιο της, Πάρη.

Η Ιωάννα Τούνη μέσα από ανάρτησή της στα social media, μοιράστηκε με τους followers της στιγμιότυπα από το δεύτερο μάθημα ιππασίας του μικρού Πάρη, ο οποίος δείχνει πολύ ενθουσιασμένος.

Στα βίντεο που δημοσίευσε η influencer το απόγευμα της Τρίτης (17/03), παρακολουθεί τον γιο της να εξοικειώνεται με το άλογο και να απολαμβάνει τις πρώτες του βόλτες στη φύση.

Η Ιωάννα Τούνη, μάλιστα, τόνισε στην ανάρτησή της ότι χάρηκε ιδιαίτερα που οι πρώτες επαφές του γιου της, Πάρη, με τα πόνυ κύλησαν ομαλά

«Δεύτερη φορά που ερχόμαστε για ιππασία με το μικρό μου. Ελπίζω να εξοικειωθεί σύντομα ο Παρούλης με το Πόνυ του, για να αρχίσω παράλληλα να κάνω μάθημα και εγώ», έγραψε στην ανάρτησή της η Ιωάννα Τούνη.

Υπενθυμίζεται ότι η Ιωάννα Τούνη και ο πρώην σύντροφός της, Δημήτρης Αλεξάνδρου, καλωσόρισαν στον κόσμο τον μικρό Πάρη στις 10 Ιανουαρίου 2023.