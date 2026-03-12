Ιωάννα Τούνη: Μου στείλατε 1.000 μηνύματα σε ένα λεπτό, δεν είμαι έγκυος

Η Ιωάννα Τούνη επισκέφθηκε γυναικολόγο για τον ετήσιο έλεγχό της και οι εικόνες που δημοσίευσε στα social media, προκάλεσαν σε ορισμένους απορίες. Η επιχειρηματίας έσπευσε να ξεκαθαρίσει πως δεν είναι έγκυος. Στο βίντεο ακούγεται η γιατρός να εξηγεί στην influencer τι δείχνει ο υπέρηχος και εκείνη να την ακούει με προσοχή.

Μέσα από τις αναρτήσεις της, η Ιωάννα Τούνη θέλησε να υπενθυμίσει τη σημασία του ετήσιου γυναικολογικού ελέγχου, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια εξέταση που όλες οι γυναίκες πρέπει να εντάσσουν στη ρουτίνα φροντίδας της υγείας τους.

«Συμπεθέρες μου σας παίρνω παρέα και στον γυναικολόγο. Ήρθα για test pap και τον τυπικό έλεγχο που πρέπει να κάνουμε όλες κάθε χρόνο» έγραψε η Ιωάννα Τούνη στο βίντεο που δημοσίευσε.

Η επιχειρηματίας παραμένει ιδιαίτερα ενεργή στα social media και κατά διαστήματα μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της. Στέλνει τα δικά της μηνύματα και πολλές φορές δίνει απαντήσεις σε ερωτήσεις που δέχεται.

Σε μία από τις εικόνες που δημοσίευσε φαίνεται ο υπέρηχος που έκανε κατά την επίσκεψή της στον γιατρό. Η συγκεκριμένη φωτογραφία οδήγησε αρκετούς από τους ακολούθους της να υποθέσουν ότι ίσως πρόκειται για εγκυμοσύνη, με αποτέλεσμα να της στείλουν μέσα σε ελάχιστο χρόνο πάρα πολλά μηνύματα.

Η Ιωάννα Τούνη έσπευσε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση μέσω νέας ανάρτησης, γράφοντας: «Καλέ χίλια μηνύματα σε 1 λεπτό μου στείλατε. Δεν είμαι έγκυος, αυτό που φαίνεται στον υπέρηχο είναι σπιράλ που φοράω τους τελευταίους μήνες».