Ιωάννα Τούνη: Καλοί Χριστιανοί δεν είμαστε με το να παριστάνουμε ότι νηστεύουμε και μετά να μιλάμε άσχημα για όλους

Η Ιωάννα Τούνη έστειλε το δικό της μήνυμα για την ουσία της χριστιανικής πίστης, υπογραμμίζοντας ότι δεν περιορίζεται στη νηστεία, αλλά αποτυπώνεται κυρίως στη στάση και τη συμπεριφορά απέναντι στους άλλους ανθρώπους.

Η influencer ανάρτησε τη Μεγάλη Παρασκευή (10 Απριλίου) ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, στο οποίο μοιράστηκε σκέψεις της σχετικά με την πίστη, αλλά και συμπεριφορές που, όπως ανέφερε, θεωρεί υποκριτικές και παρατηρεί συχνά στην καθημερινότητα.

Πιο συγκεκριμένα, η Ιωάννα Τούνη έστειλε ευχές για το Πάσχα και την Ανάσταση και απευθυνόμενη στους ακόλουθους της έκανε ένα σχόλιο για τη στάση που, όπως ανέφερε, υιοθετούν ορισμένοι, οι οποίοι εμφανίζονται να τηρούν τη νηστεία, αλλά παράλληλα προβαίνουν σε αρνητικά σχόλια εις βάρος άλλων.

Όπως είπε: «Καλημέρα συμπεθέρες μου. Καλή Ανάσταση. Μεγάλη Παρασκευή σήμερα. Εύχομαι υγεία. Φως στις καρδιές μας και να μην ξεχνάμε ότι καλοί Χριστιανοί δεν είμαστε μόνο τη Μεγάλη Εβδομάδα, όλα ξεκινάνε από την καρδούλα μας και όχι από το να παριστάνουμε ότι νηστεύουμε και μετά να μιλάμε άσχημα για όλους. Καλή Ανάσταση και καλή καρδιά θα πω».

Στο βίντεο που ανάρτησε, έγραψε: «Και μην ξεχνάμε, “καλός Χριστιανός” δεν σημαίνει νηστεία μια εβδομάδα και προσκύνημα του επιταφίου Μεγάλη Παρασκευή».