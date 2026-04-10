MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Η έκπληξη που την συγκίνησε – “Μπήκε ο γιατρός και μου είπε πως δύο παιδιά με περιμένουν”

|
THESTIVAL TEAM

Η Ιωάννα Τούνη παραμένει ιδιαίτερα ενεργή στα social media, ακόμα και παραμονές του φετινού Πάσχα, με την influencer να μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της και σκέψεις της.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης, μίλησε για την έκπληξη δύο μικρών παιδιών, που την συγκίνησε και της έφτιαξε τη μέρα, όπως ανέφερε.

Η Ιωάννα Τούνη βρισκόταν σε κέντρο αισθητικής. Ξαφνικά, όπως λέει στο βίντεο, ειδοποιήθηκε ότι δύο μικρά παιδιά την περίμεναν στη ρεσεψιόν. Ήθελαν να της δώσουν από ένα λουλούδι και να βγάλουν φωτογραφίες μαζί της. Να την εμψυχώσουν, για τη δοκιμασία που βίωσε κατά τη διάρκεια της δίκης για την υπόθεση revenge porn που είχε καταγγείλει και να την κάνουν να αισθανθεί καλύτερα.

«Έχει γίνει κάτι και μου έχει φτιάξει όλη τη μέρα, όλη τη διάθεση. Εκεί που ήμουν στο ιατρείο και έκανα εγώ τα δικά μου εκεί κυτταρίτιδες και λοιπά, έρχεται ο γιατρός μου μέσα και μου λέει “Ιωάννα έχουν έρθει στη ρεσεψιόν δύο παιδιά και θέλουν να σε δουν, σε πειράζει;” και λέω “όχι εννοείται βγαίνω έξω”. Και είναι δύο παιδιά 15 ετών ένα αγόρι και ένα κορίτσι και μου έχουν φέρει λουλούδι και λαμπάδα. Και έχω μείνει άναυδη πραγματικά έχω πάθει σοκ.

Ήταν ευγενέστατα τα παιδιά, ήταν γλυκύτατα, αν βλέπετε αυτά τα story σας αγαπώ μου φτιάξατε τη διάθεση. Απλά δώσαμε αγκαλίτσα, βγάλαμε φωτογραφίες και μου λένε “μείνε δυνατή, σε παρακολουθούμε”. Αυτό, καταχάρηκα, δες που μερικές φορές αν πεις μία καλή κουβέντα σε κάποιον κάνεις κάτι μπορεί να αλλάξει όλη τη διάθεσή του. Πολύ όμορφο», ανέφερε η Ιωάννα Τούνη στο βίντεο που δημοσίευσε αργότερα από το σπίτι της.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

