Ιωάννα Τούνη: Η απρόσμενη έκπληξη που δέχτηκε από τον σύντροφό της, Ρόμπι – Δείτε τη φωτογραφία

Η Ιωάννα Τούνη διανύει μια από τις ομορφότερες περιόδους της ζωής της, αφού όπως είναι γνωστό πλέον βρίσκεται σε νέα σχέση με τον επιχειρηματία Δημήτρη από την Θεσσαλονίκη.

Υπενθυμίζεται άλλωστε, πως πριν μερικές εβδομάδες η Ιωάννα Τούνη μίλησε πρώτη φορά δημόσια για τον νέο της σύντροφο, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως ήταν ο εφηβικός της έρωτας.

Ο σύντροφος της Ιωάννας Τούνη θέλησε να της κάνει μία απρόσμενη έκπληξη, επιβεβαιώνοντας με αυτό τον τρόπο πόσο την στηρίζει και την αγαπά.

Όπως έκανε γνωστό η ίδια η influencer μέσα από Instagram stories, ο αγαπημένος της της έστειλε μία εντυπωσιακή ανθοδέσμη με ροζ λουλούδια γνωρίζοντας, όπως είπε, πόσο της αρέσουν.

Δείτε τα λουλούδια που της πρόσφερε ο σύντροφός της, Ρόμπι: