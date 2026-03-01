MENOY

Ιωάννα Τούνη για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή: Ζούμε σε καιρούς που μας δοκιμάζουν, που μας θυμώνουν

Η Ιωάννα Τούνη τοποθετήθηκε έμμεσα για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το κλίμα ανησυχίας που επικρατεί διεθνώς. Η επιχειρηματίας και influencer ευχήθηκε ο Μάρτιος του 2026 να είναι λίγο πιο φωτεινός για όλο τον κόσμο.

Η Ιωάννα Τούνη, με αφορμή την έναρξη του νέου μήνα, απηύθυνε ευχές στους διαδικτυακούς της φίλους, καλώντας τους να διατηρήσουν τη θετική τους σκέψη και την πίστη τους, παρά τις δυσκολίες. «Ζούμε σε καιρούς που μας δοκιμάζουν, που μας θυμώνουν και μας πληγώνουν. Κι όμως, μέσα σε όλα αυτά, είναι σημαντικό να διαλέγουμε να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή!

Να παραμένουμε θετικοί και να μην χάσουμε το φως μας! Με δύναμη, ενσυναίσθηση και πίστη ότι οι μικρές καλές πράξεις κάνουν τη διαφορά».

«Ας είναι αυτός ο μήνας λίγο πιο φωτεινός, λίγο πιο ανθρώπινος», έγραψε στο κάτω μέρος του βίντεο που δημοσίευσε η Ιωάννα Τούνη.

«Καλημέρα, συμπεθέρα μου! Να έχεις ένα πολύ όμορφη μήνα, επιτέλους μπήκε ο Μάρτης και έχει και τέλεια μέρα σήμερα οπότε θα αράξουμε φουλ, θα πάμε βόλτα», ακούγεται να λέει στο βίντεο η γνωστή influencer.

