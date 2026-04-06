Ιωάννα Τούνη: Έσπασαν το αυτοκίνητο της δικηγόρου των δυο καταδικασθέντων – Δείτε φωτογραφίες

Ένα σοκαριστικό περιστατικό κατήγγειλε η δικηγόρος των δύο καταδικασθέντων ανδρών, στην υπόθεση revenge porn της Ιωάννα Τούνη, Σωτηρία Πανουσάκη.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό», άγνωστοι προκάλεσαν φθορές στο αυτοκίνητό της, σπάζοντας το τζάμι, ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο έξω από το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη.

«Κάποιος που δεν πιστεύει στους θεσμούς πήρε την πέτρα του και ξέρεις τι είπε; “Εγώ απέναντι στον δικηγόρο αυτών των ανθρώπων θα σπάσω το αυτοκίνητο”», σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας φανερά σοκαρισμένος με την κατάσταση αυτή, δείχνοντας παράλληλα φωτογραφίες από το αυτοκίνητό της.



Μάλιστα, η δικηγόρος κυρία Πανουσάκη μίλησε στην εκπομπή λέγοντας: «Ξεκίνησα πρωί πρωί γιατί έπρεπε να είμαι στα δικαστήρια. Ήμουν στις 8 παρά δέκα έξω από το αυτοκίνητο του και το βρήκα σε αυτήν κατάσταση. Υπήρχαν τουλάχιστον 15 αυτοκίνητα από την μια πλευρά και άλλα δέκα από την δίπλα. Δέχομαι υβριστικά μηνύματα καθημερινά. Εγώ θέλω ένα πράγματα να πω, ότι όλη αυτή η ρητορική μίσους πρέπει να σταματήσει. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν στην ίδια πόλη, τον έχει συναντήσει ένα εκατομμύριο φορές όλα αυτά τα χρόνια».

Για την ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη με το πρόσωπο και το όνομα του ενός εκ των δυο ενόχων και για την σύλληψή της στη συνέχεια μετά την τυχαία συνάντησή τους στα μπουζούκια, δήλωσε: «Ο πελάτης μου δεν αντιλήφθηκε την παρουσία της. Θεώρησε ότι αυτό είναι άκρως προσβλητικό, Δεν υπήρχε λόγος να μεταφερθεί στους ιδιοκτήτες του καταστήματος ότι είναι ο κύριος που έχει τραβήξει το βίντεο. Είπε εγώ δεν ενοχλούμαι με την παρουσίαση της και δεν θα φύγω».