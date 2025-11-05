MENOY

LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Εκκλησιαστικοί κύκλοι αντέδρασαν για την εμφάνισή της ως κουμπάρα – Η τοποθέτηση του γραφείου γάμων μητρόπολης Θεσσαλονίκης

|
THESTIVAL TEAM

Η Ιωάννα Τούνη πάντρεψε το περασμένο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη την κολλητή της φίλη, Στέλλα Πάσσαρη, επιλέγοντας για την περίσταση ένα πράσινο, αποκαλυπτικό φόρεμα.


Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τζώρτζιας Συρίχα και του Ανδρέα Καραγιάννη, η εμφάνιση της γνωστής influencer προκάλεσε αντιδράσεις σε εκκλησιαστικούς κύκλους, οι οποίοι φέρεται να ζήτησαν να διενεργηθεί πειθαρχικός έλεγχος σε βάρος του ιερέα που τέλεσε το μυστήριο, επειδή δεν διέκοψε την τελετή λόγω της «άσεμνης» — όπως τη χαρακτήρισαν — εμφάνισης.


Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής Το Πρωινό, το γραφείο γάμων της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης δεν προτίθεται να κινήσει πειθαρχική διαδικασία, παρά τις αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα σχόλια που έκαναν λόγο για ακατάλληλη εμφάνιση.

Ιωάννα Τούνη

