Ιωάννα Τούνη: “Είμαι χάλια από στρες και πίεση και ξεσπάει στους μυς” – Η θεραπεία που έκανε

Η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε ότι δοκίμασε για πρώτη φορά στη ζωή της τη θεραπεία με βεντούζες και έδειξε τα χαρακτηριστικά σημάδια που αφήνουν στην πλάτη.

Μάλιστα, ανέφερε: “Έκανα πρώτη φορά στη ζωή μου βεντούζες. Μου το πρότειναν ανεπιφύλακτα γιατί είμαι χάλια από στρες και πίεση και ξεσπάει στους μυς”.

Η διάσημη influencer πρόσφατα σε ένα Instagram story ανέφερε πως το τελευταίο διάσημα δεν είναι καλά τονίζοντας: “Τις ημέρες που είμαι πιεσμένη και νιώθω να πνίγομαι με βοηθάει να αποστασιοποιούμαι και λίγο από τα social… Να κάθομαι μόνη ή να ‘πίνω έναν ήρεμο καφέ’ (τσάι εννοώ) με φίλη μου! Και φυσικά να ανάβω κεράκια σπίτι, να βάζω relaxing μουσική και να περιποιούμαι λίγο παραπάνω τον εαυτό μου”.

Και συμπλήρωσε: “Σήμερα ούτε ένα Story, εδώ είμαι. Είμαι καλά. Δεν είμαι και πάρα πολύ καλά βασικά, είναι μία από αυτές τις moody μέρες. Γενικά νιώθω πιεσμένη αυτό το διάστημα και ενώ έχουμε κάποια πράγματα που είναι φουλ χαρά, γάμος, κάπως μέσα μου έχω ένα βάρος και δεν ξέρω… Τώρα έκατσα να χαλαρώσω”.