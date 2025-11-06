MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: “Είμαι χάλια από στρες και πίεση και ξεσπάει στους μυς” – Η θεραπεία που έκανε

|
THESTIVAL TEAM

Η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε ότι δοκίμασε για πρώτη φορά στη ζωή της τη θεραπεία με βεντούζες και έδειξε τα χαρακτηριστικά σημάδια που αφήνουν στην πλάτη.

Μάλιστα, ανέφερε: “Έκανα πρώτη φορά στη ζωή μου βεντούζες. Μου το πρότειναν ανεπιφύλακτα γιατί είμαι χάλια από στρες και πίεση και ξεσπάει στους μυς”.

Η διάσημη influencer πρόσφατα σε ένα Instagram story ανέφερε πως το τελευταίο διάσημα δεν είναι καλά τονίζοντας: “Τις ημέρες που είμαι πιεσμένη και νιώθω να πνίγομαι με βοηθάει να αποστασιοποιούμαι και λίγο από τα social… Να κάθομαι μόνη ή να ‘πίνω έναν ήρεμο καφέ’ (τσάι εννοώ) με φίλη μου! Και φυσικά να ανάβω κεράκια σπίτι, να βάζω relaxing μουσική και να περιποιούμαι λίγο παραπάνω τον εαυτό μου”.

Και συμπλήρωσε: “Σήμερα ούτε ένα Story, εδώ είμαι. Είμαι καλά. Δεν είμαι και πάρα πολύ καλά βασικά, είναι μία από αυτές τις moody μέρες. Γενικά νιώθω πιεσμένη αυτό το διάστημα και ενώ έχουμε κάποια πράγματα που είναι φουλ χαρά, γάμος, κάπως μέσα μου έχω ένα βάρος και δεν ξέρω… Τώρα έκατσα να χαλαρώσω”.

Ιωάννα Τούνη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Χρήστος Κατσώτης: Αντιπαραγωγική η 13ωρη εργασία, εμποδίζει τη συνεύρεση των ανθρώπων – Δείτε βίντεο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 23 ώρες πριν

Πιερρακάκης: Η χώρα γίνεται ολοένα φιλικότερη για επενδύσεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Απάτη στη Θεσσαλονίκη: Έδωσε 100.000 ευρώ σε 47χρονη που προσποιήθηκε την αστυνομικό!

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Βορίζια: Στο νοσοκομείο το νεογνό της οικογένειας Φραγκιαδάκη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 45 λεπτά πριν

Η Hellenic Train επιβεβαιώνει ότι τρένο μπήκε σε λάθος γραμμή στη Σίνδο – “Υπήρχε βλάβη στα κλειδιά, υπεύθυνος για τη ρύθμιση κυκλοφορίας ο ΟΣΕ”

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Λάρισα: Ποινή φυλάκισης 2 ετών στον 41χρονο για το επεισόδιο με το τσεκούρι – “Με βούτηξε και μου είπε θα σε σκοτώσω”