LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Αυτή είναι η χώρα που ταξίδεψε μαζί με τον σύντροφό της – “Μετά θα ακολουθήσει ένας ακόμα προορισμός”

THESTIVAL TEAM

Ένα ταξίδι-έκπληξη έκανε δώρο ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης στην Ιωάννα Τούνη, για να γιορτάσουν τον έναν χρόνο σχέσης τους.

Η influencer είχε αναφέρει σε βίντεο στο TikTok ότι δεν γνωρίζει πού θα πάνε, με την ίδια φυσικά να ανυπομονεί.

Το μεσημέρι της Πέμπτης (05/02) η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε σε ποια χώρα βρίσκεται μαζί με τον σύντροφό της, μέσω Instagram.

Μάλιστα, ανέφερε ότι αυτή είναι η πρώτη στάση τους, ενώ, θα ακολουθήσει άλλος ένας προορισμός, ο οποίος παραμένει μυστικός προς το παρόν.

«Λοιπόν συμπεθέρες μου σας έχω update. Έχουμε έρθει Ριάντ για 3 μέρες… και μετά θα ακολουθήσει ακόμη ένας προορισμός που δεν γνωρίζω. Πρώτη φορά εδώ ! Θα δώσω feedback εννοείται», έγραψε χαρακτηριστικά η Ιωάννα Τούνη στο Instagram και δημοσίευσε μια φωτογραφία από την Σαουδική Αραβία.

Ιωάννα Τούνη

