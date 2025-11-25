MENOY

LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Αν με ένοιαζε η γνώμη άσχετων, λογικά θα είχα φουντάρει από τον 6ο

Αναμφισβήτητα, η Ιωάννα Τούνη, είναι ένα από τα πιο δημοφιλή πρόσωπα, στα social media. Ουκ ολίγες φορές, μάλιστα, τα video της γίνονται viral και αφορούν στιγμές, είτε από τη προσωπική της ζωή είτε σε κάποια αρνητική κριτική, που ενδεχομένως να έχει δεχθεί.

Σε ένα από τα τελευταία της βίντεο, λοιπόν, στο Tik Tok, θέλησε, να δώσει τη δική της απάντηση στους haters, με ένα χιουμοριστικό ύφος. Συγκεκριμένα, έχει βάλει ήχο από παράσιτα, με την ίδια να προσπαθεί να τα ακούσει, δίχως αποτέλεσμα, επιβεβαιώνοντας για μια ακόμα φορά, πως δεν δίνει βάση στα κακόβουλα και κακεντρεχή σχόλια.

Μάλιστα στο βίντεο γράφει την εξής λεζάντα: «Εάν με ένοιαζε η γνώμη άσχετων λογικά θα είχα φουντάρει από τον 6ο. Σημασία έχει να είσαι εντάξει με τον εαυτό σου. Να κοιμάσαι ήσυχος τα βράδια. Να αγαπάς και να σε αγαπάνε οι δικοί σου άνθρωποι».

Δείτε το βίντεο:

@j.touni Εάν με ένοιαζε η γνώμη άσχετων λογικά θα είχα φουντάρει από τον 6ο🥲 Σημασία έχει να είσαι εντάξει με τον εαυτό σου. Να κοιμάσαι ήσυχος τα βράδια. Να αγαπάς και να σε αγαπάνε οι δικοί σου άνθρωποι. 🙏🏼❤️❤️🥰 #φοργιου #βαιραλ ♬ original sound – Ire🫶|PACKAGING GIRLIE

