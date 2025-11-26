Ιωάννα Παππά: Πήρα 13 κιλά στην εγκυμοσύνη, ήμουν περίπου 47 κιλά όταν έμεινα έγκυος

Η Ιωάννα Παππά βρέθηκε καλεσμένη στην Κατερίνα Καινούργιου και μίλησε για την πορεία της και τη μητρότητα, με αφορμή τη θεατρική παράσταση, Ταρτούφος του Μολιέρου.

Μεταξύ άλλων, η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στα κιλά που πήρε και στην προτεραιότητα που έδωσε στον γιο της.

«Πήρα 13 κιλά στην εγκυμοσύνη. Ήμουν περίπου 47 κιλά όταν έμεινα έγκυος, αλλά δεν μπορούσα να φάω πολύ. Ήταν όλα τόσο πρωτόγνωρα, τόσο ιδιαιτέρα και τόσο μαγικά», είπε για την περίοδο της εγκυμοσύνης της, τονίζοντας ότι το παιδάκι της ήρθε συνειδητά.

«Στις 25 ημέρες μετά τη γέννα ξεκίνα πρόβες στο θέατρο», πρόσθεσε η γνωστή ηθοποιός, προσθέτοντας ότι ο γιος της τώρα πηγαίνει στην Α’ Δημοτικού.

«Ο γιος μου ξέρει ότι είμαι ηθοποιός και με είδε και στο θέατρο», σημείωσε ακόμα η Ιωάννα Παππά που φέτος τον χειμώνα πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Ταρτούφος».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην τηλεόραση, τονίζοντας ότι έχει πάρει με μεγάλος ρόλους σε μόλις 4-5 σειρές.

«Υπήρξε ένα διάστημα που απείχα συνειδητά από την τηλεόραση», παραδέχτηκε, ενώ αναφέρθηκε και στη συμμετοχή της στον «Άγιο έρωτα» που κράτησε 5 μήνες.

Η κουβέντα αμέσως μετά επέστρεψε ξανά στην περίοδο της εγκυμοσύνης της και τα κιλά που πήρε και η Ιωάννα Παππά ξεκαθάρισε: «Το να πάρεις πολλά κιλά είναι και λίγο μύθος. Δεν το συστήσω ιατρικά. Μία γυναίκα η οποία μπορεί να έχει παραπάνω κιλά νομίζω ότι το καλύτερο είναι να πάρει μέχρι 6 κιλά. Το “ταβάνι” για μια γυναίκα στα δικά μου κιλά είναι να πάρει max 15 κιλά. Όταν είσαι στην περίοδο της εγκυμοσύνης, λίγο αφήνεσαι και δεν σε νοιάζει κιόλας».

«Εγώ το πέρασα αυτό, ήταν προτεραιότητα αυτό που ζω, δε με νοιάζει μετά πώς θα είμαι, πώς θα φανεί το σώμα μου. Αφού βγεις από αυτό αρχίζεις να ασχολείσαι ξανά, τουλάχιστον σε μένα συνέβη αυτό», πρόσθεσε.

Τότε και η Κατερίνα Καινούργιου που είναι έγκυος ανέφερε ότι αυτήν την περίοδο δε τη νοιάζει αν πάρει περιττά κιλά, όμως δεν θέλει να πάρει πολλά.

«Δε θέλω να πάρω πολλά κιλά, γιατί μου έχει πει ο γιατρός δεν κάνει για τη γέννα και για το καλό μου. Αλλά λες θα τα χάσεις μετά. Σκέφτεσαι πάνω από όλα να είναι καλά το πλάσμα που έχεις μέσα σου».

Επίσης, η Ιωάννα Παππά δήλωσε ότι ο γιος της ζητάει αδελφάκι.

Τέλος η ηθοποιός αναφέρθηκε στον γάμο της, τονίζοντας ότι είναι μαζί με τον σύζυγό της εδώ και 11 χρόνια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ιωάννα Παππά είναι παντρεμένος με τον αρχιτέκτονα Κώστα Πάντο και έγιναν γονείς το 2019.