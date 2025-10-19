Ιωάννα Μαλέσκου: Τώρα που τα ζω, λέω μπράβο σ’ όλες τις μαμάδες που μας μεγάλωσαν με τόσες δυσκολίες

Την Ιωάννα Μαλέσκου συνάντησε η κάμερα της εκπομπής του Δημήτρη Πανόπουλου και της Μάρτζυς Λαζάρου, Weekend Live όπως παρακολουθήσαμε το μεσημέρι της Κυριακής στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

Μέσα σε όλα, δε, η πανέμορφη παρουσιάστρια του OPEN αναφέρθηκε στις δυσκολίες που συναντά καθημερινά σαν εργαζόμενη μητέρα καθώς και στο ενδεχόμενο να θελήσει η κορούλα της στο μέλλον να ασχοληθεί με την παρουσίαση.

Πιο συγκεκριμένα, η Ιωάννα Μαλέσκου σημείωσε χαρακτηριστικά πως “για την δική μου περίπτωση είναι τόσα πολλά αυτά τα οποία καλείσαι να διαχειριστείς σαν εργαζόμενη μητέρα. Να είσαι προφανώς συνεπής στην οικογένεια σου, στο παιδί σου, στον άντρα σου και στο σπίτι σου, σε όλα αυτά τα οποία έχει το νοικοκυριό. Να μην ξεχνάς και τον εαυτό σου μέσα σ’ όλη αυτή τη συνθήκη και να είσαι σωστή επαγγελματικά, συνεπής”.

“Για πράγματα που στην καθημερινότητα μπορεί να δυσκολεύουν μια εργαζόμενη μαμά, όπως για παράδειγμα να έχει ξενυχτήσει γιατί το παιδάκι της είναι άρρωστο, να μην έχει κλείσει μάτι και να πρέπει όμως να είναι στη δουλειά της την επόμενη ημέρα σαν να μην συμβαίνει τίποτα, για τέτοια μικρά πράγματα, που τώρα τα καταλαβαίνω και τα ζω, λέω μπράβο σ’ όλες αυτές τις μαμάδες και στη δική μου μαμά που μας μεγάλωσαν με τόσες δυσκολίες”.

“Όταν έρθει η ώρα, άμα σας πει ότι θέλει να γίνει παρουσιάστρια, πως θα αντιδράσετε;” ρώτησε εν συνεχεία η ρεπόρτερ για να αποκριθεί ως εξής η Ιωάννα Μαλέσκου στην κάμερα της εκπομπής του ΣΚΑΪ. “Καλέ, πάει στο σχολείο και κάνει εκπομπή! Ό,τι όμως κι αν επιλέξει να κάνει, θα είμαι χαρούμενη αρκεί να είναι και εκείνη ευτυχισμένη και συνειδητοποιημένη”.