Ιωάννα Μαλέσκου: Το Open είναι ένας σταθμός που δεν αδειάζει τους ανθρώπους του

Η Ιωάννα Μαλέσκου παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή “Buongiorno” και τον Χρήστο Λυσσέα, όπου μίλησε αρχικά για τις αλλαγές στο Open.

«Εξετάζω θετικά τις αλλαγές που γίνονται στο Open», είπε αρχικά η Ιωάννα Μαλέσκου.

Η Ιωάννα Μαλέσκου είπε στη συνέχεια: «Βλέπω θετικά την αλλαγή ώρας στο Real View. Το Open είναι ένας σταθμός που δεν αδειάζει τους ανθρώπους του. Δεν θεωρώ υποβάθμιση την αλλαγή μέρας στον Θανάση Πάτρα, το θεωρώ εξέλιξη».

Η Ιωάννα Μαλέσκου ανέφερε επίσης: «Κουράστηκα να απαντάω για τη σχέση μου με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, αν πάει καλά η εκπομπή και για το αν θα συνεχίσουμε. Δεν έχω μπει στη διαδικασία να σκεφτώ το μετά. Εμένα με νοιάζει, με τόσες αλλαγές που γίνονται, να συνεχίζει να πηγαίνει καλά η εκπομπή και ακόμα καλύτερα».

Κλείνοντας, η Ιωάννα Μαλέσκου είπε: «Στο Τικ Τοκ βγάζω μια άλλη εκδοχή του εαυτού μου, με τρολάρω και με αποδομώ».

