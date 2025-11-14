Ιωάννα Μαλέσκου: Στον ΣΚΑΪ υπήρχαν διαρροές, θέματα που υποτίθεται ότι ήταν αποκλειστικά μας τα είχαν οι απέναντι εκπομπές

Μία νέα δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησε η Ιωάννα Μαλέσκου και εμφανίστηκε μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες άκρως ανανεωμένη. Η γνωστή παρουσιάστρια έβαψε καστανή τη ρίζα των μαλλιών της και υιοθέτησε ένα ombre που ταιριάζει πολύ.

Παράλληλα, η Ιωάννα Μαλέσκου μιλώντας στην εκπομπή «Ηappy Day» αποκάλυψε ότι όσο βρισκόταν στον ΣΚΑΪ υπήρχαν διαρροές των αποκλειστικών θεμάτων της εκπομπής της, τα οποία ξαφνικά τα είχα και οι ανταγωνιστές…

«Το μαλλί είναι πάρα πολύ φρέσκο. Κάπως μου ήρθε χθες και είπα να το κοντύνουμε, να το σκουραίνουμε και να το “γλυκάνουμε” λίγο, να αλλάξει. Είναι η πρώτη φορά που ο Κωνσταντίνος (σ.σ. ο σύζυγός της) νομίζω ότι ενθουσιάστηκε. Δεν ξέρω αν πρέπει να ανησυχήσω για αυτό», είπε η Ιωάννα Μαλέσκου στις δηλώσεις που παραχώρησε το βράδυ της Πέμπτης (14.11.2025) και προβλήθηκαν το πρωί της Παρασκευής.

«Μου κάνει κριτική, θα μου πει τη γνώμη του και δεν μου “χαρίζεται”. Ο ένας σέβεται τον άλλο, στηρίζουμε τις επιλογές μας. Ήταν από τις λίγες φορές που, όσον αφορά την εξωτερική εμφάνιση, μου είπε “πολύ ωραίο, μπράβο”», πρόσθεσε για τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Δανιά, μετά τις φήμες χωρισμού του ζευγαριού.

Όταν οι ρεπόρτερς ζήτησαν τη γνώμη της για τις διαρροές των τηλεοπτικών θεμάτων μεταξύ των εκπομπών, η Ιωάννα Μαλέσκου απάντησε με νόημα:

«Από μένα ποτέ δεν έχει γίνει διαρροή, αλλά γενικά, διαρροές συμβαίνουν από παντού.

«Στον ΣΚΑΪ υπήρχαν διαρροές, θέματα που υποτίθεται ότι ήταν αποκλειστικά μας τα είχαν οι απέναντι εκπομπές»

Υπήρχε μία περίοδος που θέματα που υποτίθεται ότι ήταν αποκλειστικά στην εκπομπή μας με συγκεκριμένο format, που δεν θα μπορούσαν απέναντι εκπομπές να τα έχουν, τα είχαν. Πείτε μου εσείς πώς τα είχαν και γιατί τα έπαιζαν πριν από εμάς χωρίς εμάς αλλά όχι για μας», δήλωσε η Ιωάννα Μαλέσκου, αναφερόμενη στην περίοδο που εργαζόταν στον ΣΚΑΪ.