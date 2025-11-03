MENOY

Ιωάννα Μαλέσκου: Κουράστηκα να μιλάω για τα προσωπικά μου

|
THESTIVAL TEAM

Δηλώσεις στο “Buongiorno” έκανε η Ιωάννα Μαλέσκου. Η παρουσιάστρια απάντησε για την εκπομπή “Ραντεβού το ΣΚ”, τα νούμερα τηλεθέασης, ενώ δεν θέλησε να μιλήσει για τα προσωπικά της.

«Η ομάδα μας πάει πολύ καλά μέχρι τώρα. Πάντα παρακολουθώ τα νούμερα τηλεθέασης, αλλά πολλές φορές στεναχωριέμαι. Όλοι κάπως έχουμε “παντρευτεί” τα μονοψήφια», είπε αρχικά η Ιωάννα Μαλέσκου.

Η Ιωάννα Μαλέσκου είπε στη συνέχεια: «Πάντα οι αλλαγές και οι προσθήκες σε μία εκπομπή που πλάθεται και αλλάζει είναι για μένα δείκτες ότι το πονάς, προσπαθείς και συνεχίζεις. Δεν ήρθα σαββατοκύριακο για να κάνω ντόλτσε βίτα».

Σε ερώτηση για την προσωπική της ζωή, η Ιωάννα Μαλέσκου απάντησε: «Δεν απαντάω για τα προσωπικά μου και δεν έχω κάτι να πω, απλά προσπερνάω τη συζήτηση. Κουράστηκα να μιλάω για τα προσωπικά μου».

