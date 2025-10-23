Ιωάννα Μαλέσκου: Ήταν ο άνθρωπος που περίμενα να μου κάνει μια παρατήρηση, αυτό το μπράβο δεν ερχόταν

Η Ιωάννα Μαλέσκου σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Ώρα για ψυχαγωγία», μεταξύ άλλων, μίλησε για το οικογενειακό της πλαίσιο, τις επιβεβαιώσεις και τον λόγο που δεν επιθυμεί να απαντά σε λεπτομέρειες για την προσωπική της ζωή.

Αρχικά, η Ιωάννα Μαλέσκου είπε για τον πατέρα της. «Η ισχυρή φυσιογνωμία του δικού μου σπιτιού ήταν ο μπαμπάς μου. Ήταν πάντα το πρότυπό μου. Ήταν ο άνθρωπος που περίμενα να μου κάνει μια παρατήρηση ή να μου δώσει μια καθοδήγηση. Αυτό το μπράβο δεν ερχόταν, μέχρι που μια μέρα, εντελώς τυχαία, τον άκουσα να λέει πολύ ωραία λόγια και πότισαν στην ψυχή μου και ήταν σαν να έσβησαν όλα τα άλλα που είχα σαν παράπονο».

Η Ιωάννα Μαλέσκου επιθυμεί να κρατάει την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημόσιας σφαίρας. Όπως τόνισε: «Δε μου αρέσει που οι ερωτήσεις από τη σφαίρα του επαγγελματικού έχουν πάει στη σφαίρα του προσωπικού. Το θεωρώ πολύ κακό, πολύ άκομψο και κυρίως πολύ άδικο για έναν άνθρωπο που δεν έχει επιτρέψει ποτέ να μπουν σε λεπτομέρειες για τη ζωή του. Μόνο αν εγώ θελήσω κάπως ή με κάποιο τρόπο να μοιραστώ κάτι, τότε θα το κάνω. Τώρα δεν έχω κάτι να μοιραστώ. Αλήθεια. Είμαι τόσο καλά και αναρωτιέμαι γιατί ψάχνεται ο κόσμος. Είναι δικό τους πρόβλημα, δεν είναι δικό μου».



«Δε θεωρώ ότι υπάρχει εμμονικός σχολιασμός. Δεν αισθάνομαι το κέντρο του κόσμου, ούτε το κέντρο της κριτικής. Με κάποιους ανθρώπους όμως ξέρω ότι όταν τους ρωτήσουν και θα χρειαστεί να τοποθετηθούν για μένα, δε θα στάξουν μέλι… Έχω ακούσει τόσα πράγματα για μένα, που έλεγα, αποκλείεται. Το πιο δύσκολο είναι ότι εγώ άργησα να τα μάθω όλα αυτά», κατέληξε η Ιωάννα Μαλέσκου.