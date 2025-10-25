Ιωάννα Ασημακοπούλου: “Στο Σόι Σου ήταν όντως σαν να μην πέρασε μια μέρα”

Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου και η Ιωάννα Ασημακοπούλου παραχώρησαν δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” και τον δημοσιογράφο Σπύρο Ραφαήλ Κεραμίδα το μεσημέρι του Σαββάτου στον Alpha. Οι δυο ηθοποιοί μίλησαν με ενθουσιασμό για την τηλεοπτική τους επανένωση στα νέα επεισόδια της αγαπημένης κωμικής σειράς του Alpha, “Το σόι σου”.

Ειδικότερα, η Ιωάννα Ασημακοπούλου επισήμανε αρχικά πως “ήταν όντως σαν να μην πέρασε μια μέρα γιατί ξαναστήθηκε όλο αυτό το πλατό με απόλυτη ακρίβεια. Ξαναθυμάσαι, λες.. πω πω, είχα ξεχάσει αυτή τη γωνιά”.

“Είχαμε και συγκίνηση και αγωνία! Γελάμε πάρα πολύ στα γυρίσματα. Εμείς μπορεί να χανόμαστε ή με κάποιους περισσότερο να κάνουμε παρέα, αλλά δεν έχει σημασία”.

“Υπάρχει κοινή γλώσσα και κοινό χιούμορ… ακραίο” υπογράμμισε, παράλληλα, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στην κάμερα της εκπομπής της Ναταλίας Γερμανού το μεσημέρι του Σαββάτου στον Alpha.