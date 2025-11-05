MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ιωάννα Ασημακοπούλου: Έχω φάει “χαστούκια”, όχι μόνο από γυναίκες, δε φοβήθηκα ποτέ να μείνω μόνη

|
THESTIVAL TEAM

Η Ιωάννα Ασημακοπούλου, με αφορμή τη συμμετοχή της στην παράσταση «Ένα κάποιο κενό», μίλησε στην εκπομπή «Το ’χουμε» και στην Ναταλία Αργυράκη. Η γνωστή ηθοποιός, μεταξύ άλλων, άνοιξε συζήτηση για τη γυναικεία στήριξη, τα προσωπικά όρια, αλλά και τη μοναχικότητα.

«Θέλω να δίνω και να παίρνω αγάπη από τις γυναίκες και να στηρίζουμε η μία την άλλη. Φυσικά έχω φάει χαστούκια. Δεν είναι θέμα φύλου, είναι θέμα χαρακτήρα, είναι θέμα προσωπικής αδυναμίας. Είναι πολύ δύσκολο να οριοθετείς τον εαυτό μου, πρώτα σε ό,τι αφορά εσένα κι έπειτα σε ό,τι αφορά τους άλλους. Όταν μου συμβαίνει κάτι άσχημο, επιτρέπω να εισχωρήσει μέσα μου, δεν το καλύπτω.

Παλιά το φοβόμουν το κενό, αλλά όταν άρχισα να το διαχειρίζομαι έφερε τρομερά δώρα και να μην το γεμίζουμε με ανθρώπους και λόγια. Ποτέ δεν είχα την αγωνία να μην μείνω μόνη μου, ούτε η κοινωνία. Η κοινωνία έχει πιέσει πολλές γυναίκες», εξομολογήθηκε η Ιωάννα Ασημακοπούλου.

Ιωάννα Ασημακοπούλου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η Αναστασία συναντά τον Ηλία Καμπακάκη στο MonaΛisa Music Hall

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της συζύγου του Νότη Σφακιανάκη – Θα αποτεφρωθεί στη Ριτσώνα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 ώρες πριν

Φρικτό θάνατο για την 75χρονη στη Σαλαμίνα έδειξε το πόρισμα – “Τη βασάνισαν με μίσος”, λέει ο γιος της

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Καραχάλιος: Η Καρυστιανού με φώναξε να οργανώσουμε ένα κίνημα – Αν θέλει το ΚΥΜΑ της δίνω αύριο το domain

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Θεόδωρος Καράογλου: Κατέθεσε πρόταση για την προσαρμογή του προγράμματος “Σπίτι μου 2” σε μικρούς οικισμούς

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Super League: Ποιος σφυρίζει το ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ και την αναμέτρηση του Άρη με τον Αστέρα