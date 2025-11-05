Ιωάννα Ασημακοπούλου: Έχω φάει “χαστούκια”, όχι μόνο από γυναίκες, δε φοβήθηκα ποτέ να μείνω μόνη

Η Ιωάννα Ασημακοπούλου, με αφορμή τη συμμετοχή της στην παράσταση «Ένα κάποιο κενό», μίλησε στην εκπομπή «Το ’χουμε» και στην Ναταλία Αργυράκη. Η γνωστή ηθοποιός, μεταξύ άλλων, άνοιξε συζήτηση για τη γυναικεία στήριξη, τα προσωπικά όρια, αλλά και τη μοναχικότητα.

«Θέλω να δίνω και να παίρνω αγάπη από τις γυναίκες και να στηρίζουμε η μία την άλλη. Φυσικά έχω φάει χαστούκια. Δεν είναι θέμα φύλου, είναι θέμα χαρακτήρα, είναι θέμα προσωπικής αδυναμίας. Είναι πολύ δύσκολο να οριοθετείς τον εαυτό μου, πρώτα σε ό,τι αφορά εσένα κι έπειτα σε ό,τι αφορά τους άλλους. Όταν μου συμβαίνει κάτι άσχημο, επιτρέπω να εισχωρήσει μέσα μου, δεν το καλύπτω.

Παλιά το φοβόμουν το κενό, αλλά όταν άρχισα να το διαχειρίζομαι έφερε τρομερά δώρα και να μην το γεμίζουμε με ανθρώπους και λόγια. Ποτέ δεν είχα την αγωνία να μην μείνω μόνη μου, ούτε η κοινωνία. Η κοινωνία έχει πιέσει πολλές γυναίκες», εξομολογήθηκε η Ιωάννα Ασημακοπούλου.