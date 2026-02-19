MENOY

Ηλίας Βρεττός: Συγκινεί το μήνυμά του οχτώ χρόνια μετά το τροχαίο – “Δεν ξεχνώ αλλά προχωρώ”

|
THESTIVAL TEAM

Οκτώ χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη μέρα που ο Ηλίας Βρεττός είχε ένα πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα, το οποίο τον οδήγησε τραυματισμένο στο νοσοκομείο.

Ο γνωστός τραγουδιστής, ο οποίος έχει μιλήσει ουκ ολίγες φορές για το περιστατικό, τονίζοντας πως «έζησε από θαύμα», είχε πάθει κατάγματα στο χέρι, στο πόδι, και στη λεκάνη.

Με αφορμή την «επέτειο» από το τροχαίο, ο Ηλίας Βρεττός θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα, ευχαριστώντας παράλληλα όλους όσους τον θυμούνται αυτή τη μέρα και του στέλνουν τις ευχές τους.

«8 χρόνια πριν… και όλα μοιάζουν σαν χθες. Η Αγία Φιλοθέη πάντα να μας σκεπάζει αδέρφια. Δεν ξεχνώ αλλά προχωρώ… Υ.Γ Με συγκινεί αφάνταστα που μου στέλνετε τόσα μηνύματα για ευχές κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Αυτό για μένα θα πει πραγματική αγάπη!» έγραψε ο Ηλίας Βρεττός, ανεβάζοντας παράλληλα φωτογραφία από το εξιτήριο του από το νοσοκομείο μετά το τροχαίο.

Ηλίας Βρεττός

