Ηλίας Βρεττός: Συγκινεί 8 χρόνια μετά το τροχαίο – “Όλα μοιάζουν σαν χθες”

|
THESTIVAL TEAM

Ο Ηλίας Βρεττός, στις 19 Φεβρουαρίου 2018 — ανήμερα της Αγίας Φιλοθέης — είχε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα που λίγο έλειψε να του στερήσει τη ζωή. Με αφορμή τη συμπλήρωση οκτώ χρόνων από εκείνη τη δύσκολη ημέρα, ο τραγουδιστής προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση στα social media.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram δύο φωτογραφίες από τη μέρα που έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο: στη μία φαίνεται καθισμένος σε αμαξίδιο, ενώ στην άλλη κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Ανέβασε, επίσης, μία ακόμη φωτογραφία με την εικόνα της Αγίας Φιλοθέης.

«8 χρόνια πριν… και όλα μοιάζουν σαν χθες. Η Αγία Φιλοθέη πάντα να μας σκεπάζει αδέρφια. Δεν ξεχνώ αλλά προχωρώ… Υ.Γ Με συγκινεί αφάνταστα που μου στέλνετε τόσα μηνύματα για ευχές κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Αυτό για μένα θα πει πραγματική αγάπη! ❤️», έγραψε ο Ηλίας Βρεττός στην ανάρτησή του.

Δείτε την ανάρτηση του τραγουδιστή στον προσωπικό του λογαριασμό στο Ιnstagram

Ηλίας Βρεττός

