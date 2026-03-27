Ηλίας Βρεττός: Προσπάθησα να μη βγει το θέμα του ξυλοδαρμού στην δημοσιότητα για να μην ανησυχήσουν οι δικοί μου

Για την φασαρία που δημιουργήθηκε στο νυχτερινό κέντρο της Λευκωσίας την ώρα που τραγουδούσε μίλησε ο Ηλίας Βρεττός, στην κάμερα της εκπομπής “Breakfast@Star”.

«Δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες γιατί έχει λήξει. Και όταν κάτι έχει λήξει, δεν είναι ανάγκη να το εξηγούμε, να δίνουμε λεπτομέρειες, γιατί όλο αυτό συνεχίζει, ανακυκλώνεται και δεν μ’ αρέσει αυτού του είδους η δημοσιότητα, δεν μ’ αρέσει αυτού του είδους ο θόρυβος. Το θεώρησα αναπόφευκτο ότι κάποια στιγμή θα έβγαινε στη δημοσιότητα και μου έκανε εντύπωση που έκανε και αρκετές μέρες να βγει, να σου πω την αλήθεια.

Πολύ ειλικρινά προσπάθησα να μη βγει το θέμα, ακριβώς για να μην ανησυχήσουν οι δικοί μου άνθρωποι. Την ημέρα που βγήκε λοιπόν, ναι, μου ήταν αρκετά δυσάρεστο. Όχι για μένα, στεναχωρήθηκα που ανησύχησαν οι δικοί μου άνθρωποι. Ξαφνικά με έπαιρναν όλοι, γνωστοί και φίλοι, με έναν τέτοιο βαρύ τίτλο που δικαίως έδωσαν οι εκπομπές.

Τα πράγματα παίρνουν το χώρο που τους δίνεις. Οπότε γι’ αυτό με ακούς πάρα πολύ εγκρατή στις δηλώσεις μου, γι’ αυτό δεν θέλω να δώσω παραπάνω πληροφορίες. Θεωρώ ότι το πιο εύκολο πράγμα είναι να βγει ένας άνθρωπος να κάνει μια βαρύγδουπη δήλωση και αύριο να παίζει παντού. Μπορώ να αρχίσω να σου λέω τώρα τι ακριβώς έγινε, και αύριο να το παίζουν, και μεθαύριο να το ξαναλένε. Μου αρέσει να κρατάω τη θετική πλευρά των πραγμάτων, τη θετική όψη του νομίσματος. Και αυτό είναι που μου μένει από όλη αυτή την ιστορία: η αγάπη και το ενδιαφέρον σας. Και σας ευχαριστώ», τόνισε ο Ηλίας Βρεττός.