MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ηλίας Βαλάσης: Κάποιους τους ενοχλεί το πόσο πιστεύω εγώ, κάνω τον σταυρό μου και ενοχλεί το σύμπαν τους

|
THESTIVAL TEAM

Για τη πίστη του στον Θεό μίλησε ο Ηλίας Βαλάσης σε συνέντευξη του στο περιοδικό «Λοιπόν» και τον Ανδρέα Θεοδώρου.

«Από τον θεό αντλώ τη δύναμή μου. Όλα είναι Θεός για μένα», είπε αρχικά ο Ηλίας Βαλάσης για να συμπληρώσει. «Μπορεί να έχω κατηγορηθεί γι’ αυτό όχι μόνο ως γραφικός, αλλά ως προβληματικός. Από κάποιους θεωρείται πρόβλημα, ενώ εσύ κάνεις κάτι απλά για σένα. Κι όμως, κάποιους τους ενοχλεί το πόσο πιστεύω εγώ».

Έχετε δεχτεί σχόλια;

Όλη μέρα και όλη νύχτα γράφουν. Κάνω τον σταυρό μου και ενοχλεί το σύμπαν τους. Εγώ δεν ξινίζω ποτέ με τις επιλογές των άλλων. Τις σέβομαι, αλλά μπορεί να μην τις υιοθετώ. Το τρομερό είναι ότι οι άλλοι με έναν Χριστιανό Ορθόδοξο, που το λέει κιόλας, ενοχλούνται. Αν βγω γυμνός στο δρόμο, δεν θα ενοχληθεί κανείς, αλλά θα ενοχληθεί αν κάνω τον σταυρό μου.

Γιατί συμβαίνει, πιστεύετε, αυτό;

Έχει αλλάξει η ψυχή των ανθρώπων. Έχουν πετάξει έξω αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω γιατί, όμως, αναστατώνονται από κάτι που έχουν πετάξει στα σκουπίδια.

Ηλίας Βαλάσης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Σ. Φάμελλος: Η ακρίβεια καλπάζει με ευθύνη της κυβέρνησης

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Καβάλα: Καταδικάστηκαν δύο συνοριοφύλακες για το πολύνεκρο τροχαίο στη Γαληψό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Νατσιός: Εγώ ομοφυλόφιλους στα ψηφοδέλτια δεν θέλω, ας πάνε στον Κασσελάκη

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Μαριάννα Τουμασάτου: Στην κόρη μου μίλησα με τρυφερότητα και ειλικρίνεια για την απώλεια του μπαμπά μου

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Χίος: Προθεσμία 24 ωρών έλαβε ο Μαροκινός που κατηγορείται ως διακινητής μεταναστών

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Συνάντηση της Μελόνι με τον Εμίρη του Κατάρ πριν από την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων